El orden correcto de uso del tóner, no vuelvas a equivocarte

Jacarta – En medio de tendencias de tratamiento cada vez más desarrolladas pielusar virador Sigue siendo un paso básico que a menudo se malinterpreta. Mucha gente piensa que el tóner es simplemente «agua refrescante», aunque en realidad esta etapa es crucial para preparar la piel antes de recibir la serie. protección de la piel otro.

Antes de elegir un producto, es importante comprender la secuencia correcta de uso del tóner. El tónico siempre se utiliza después de limpiar el rostro, seguido del suero y la crema hidratante. Con la secuencia correcta, el tónico ayuda a equilibrar las condiciones de la piel para que los productos posteriores puedan funcionar de manera más óptima. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Gladis, Brand Manager de Mirukaku, explicó que las afecciones cutáneas de la sociedad moderna ahora son más vulnerables.

«En medio de la ajetreada rutina de la sociedad moderna, el calor diario, la contaminación y el estrés que repercuten en las afecciones de la piel, muchas personas buscan ahora un cuidado de la piel que no sólo funcione eficazmente, sino que también proporcione una sensación de confort y calma», afirmó Gladis en su declaración, citada el domingo 16 de noviembre de 2025.

Según Gladis, el tónico se describe como el “primer aliento” de la piel: el primer paso que calma y restablece el equilibrio antes de pasar a otras etapas del cuidado de la piel. La fórmula está especialmente elaborada para pieles sensibles o que se irritan fácilmente, con una textura líquida ligera que se absorbe rápidamente.

«Presentamos Mirukaku Miraculous Calming Toner como una solución para quienes quieren comenzar el cuidado de la piel con pasos calmantes. Su fórmula ligera y suave es muy adecuada para pieles sensibles y fácilmente reactivas», afirmó.

¿Qué hay en él?

Alantoína: alivia la irritación, ayuda a la regeneración celular y refuerza la barrera cutánea.

Aloe Vera: brinda sensación de frescura e hidratación sin sensación de pesadez.

Extracto de Rosa Damascena: ayuda a aliviar la inflamación mientras proporciona un suave aroma natural.

Con esta combinación, el tónico funciona como refrescante y equilibrador de la piel antes de otras etapas del cuidado de la piel.

Uso recomendado

Primero limpia tu cara.

Vierta el tónico sobre un algodón o la palma de su mano y aplíquelo suavemente.

Continuar con el suero.

Coloca una crema hidratante.

Úselo por la mañana y por la noche para obtener resultados óptimos.