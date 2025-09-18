El orador del DPR filipino renunció en medio del tema de la corrupción de la infraestructura

Manila, vivir – Presidente de la Cámara de Representantes del pueblo (RPD) Filipina Ferdinand Martin Romualdez declaró su renuncia el miércoles después de una serie de controversias relacionadas con las acusaciones corrupción en el proyecto infraestructura En ese país.

Dijo que la decisión de renunciar como orador del Parlamento era garantizar plena transparencia y responsabilidad para el caso.

«Declaro mi renuncia como Presidente de la Cámara de Representantes. Mi acción es permitir que la Comisión de Infraestructura Independiente realice su mandato libremente y completo, sin duda, intervención e influencia indiferente», dijo Romualdez antes de la sesión plenaria del DPR el miércoles.

Según Romaldez, cuando fue nombrado presidente del DPR primero, prometió hacer del DPR una «casa del pueblo». Sin embargo, la posición de liderazgo «nos exige enfrentar las pruebas que ocurren hoy», dijo.

«En su último discurso estatal, el presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nos recordó que la responsabilidad debe ser priorizada y que nadie puede escapar de él. Estoy completamente y realmente apoyo la llamada», dijo.

Sin embargo, la controversia en torno a una serie de proyectos de infraestructura que circulan, dijo, ha planteado dudas de que no solo lo cargan personalmente, sino también en la institución del DPR.

«Mientras sobrevivirá (como el orador del DPR), la carga aumentará, bien para mí, para el DPR, y con el presidente que trato de continuar apoyando», dijo.

Él continuó: «Y después de mirar y rezar profundamente, tomé esta decisión».

«Que la verdad se mantenga en posición vertical y la justicia», dijo Romualdez.

Además, los miembros de la Cámara de Representantes que representan al distrito electoral en la provincia de Leyte alentaron a sus colegas a continuar su trabajo con una fuerte unidad y determinación.

También le pidió a la Sociedad Filipina que no estuviera cansada de apoyar la democracia que «pudiera hacer auto corrección y renovación».

«Dejé este lugar como lo ingresé por primera vez, un servidor humilde, listo para servir cuando la obligación de exigir. Renuncié no por la rendición, sino porque servir, debido a los actos de liderazgo más altos, estaban dispuestos a dejar que esta institución se volviera más fuerte que antes», dijo. (Hormiga)