El optimismo acompañó a Erick Thohir para liderar Kemenpora

VIVA – El presidente Prabowo Subianto nombrado oficialmente Erick thohir Como ministro juvenil y Deporte (Menpora). Esta decisión fue bienvenida positivamente por varios grupos que consideraron la presencia de Erick como prueba de la gravedad del gobierno para mejorar la gobernanza deportiva y el sector juvenil.

Leer también: Apoyado por el presidente de la FIFA para ser la menpora, esta es la respuesta de Erick Thohir



Se cree que el largo historial de Erick en el mundo del deporte es una capital importante. Aun así, los grandes desafíos están esperando en la gestión del entrenamiento deportivo en el país.

El observador de fútbol, ​​Erwin Fitriansyah, evaluó que Erick tenía una ventaja porque estaba familiarizado con el mundo de los deportes. Una vez estuvo involucrado en el baloncesto, el fútbol, ​​para convertirse en el Comité de Juegos Asiáticos.

«Con esa experiencia, la adaptación no debe ser larga en comparación con las personas ciegas para el conocimiento deportivo», explicó Erwin en Yakarta, jueves 18 de septiembre de 2025.

Leer también: Playoff Media Cup 2025, 8 equipos luchan por las entradas para las finales



Además de la experiencia, la conexión internacional de Erick también se considera un valor agregado. Se cree que la red que tiene a nivel mundial ayuda a alentar los logros deportivos indonesios. Aun así, Erwin recordó que había notas importantes.

«Otro desafío es cómo puede dividir la atención como Ketum Pssi Con su nueva responsabilidad en el Ministerio de Jóvenes y Deportes «, dijo.

El optimismo también proviene del parlamento. El vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes X, entonces Hadrian Irfani, expresó sus felicitaciones por el nombramiento de Erick Thohir como Menpora.

«Primero, en la Comisión de la Cámara de Representantes X felicitamos al Sr. et. Por nosotros, quien sea elegido por el presidente, es lo mejor para la nación y el estado», dijo Lalu.

Leer también: Más popular: Erick Thohir se convierte oficialmente en Menpora, 4 candidatos para el Presidente General de PSSI



Hizo hincapié en la importancia de un gran diseño deportivo nacional para enfrentar eventos internacionales como los Juegos Sea, los Juegos Asiáticos y los Juegos Olímpicos. «El desarrollo de los atletas debe hacerse sin distinción entre deportes», dijo.

Además de los deportes, el sector juvenil también está en el centro de atención. Luego, evalúe el papel de Erick es importante para preparar una generación superior hacia el oro Indonesia.

Estamos esperando la creación, la innovación y el avance de Pak Erick en medio de la falta de presupuesto asignado «, concluyó.

El fundador del Football Institute, Budi Setiawan, también apreció la decisión del presidente Prabowo. Consideró que el nombramiento de Erick era una prueba de la seriedad del gobierno para alentar el progreso de los deportes nacionales.

«El nombramiento del Sr. Erick es como un aire fresco para los deportes indonesios en general, y específicamente para el fútbol», dijo Budi.

Según Budi, el historial de Erick no puede subestimarse. Una vez estuvo activo en el baloncesto, sirviendo como presidente del Comité Olímpico de Indonesia, hasta que se confiaba en que fuera miembro del COI. «Hasta ahora, casi no hay Menpora que tenga una experiencia tan profunda», dijo.

Budi es optimista de que Erick puede mejorar el sistema deportivo indonesio, desde el desarrollo de atletas hasta la mejora de los logros. También enfatizó que la posición de Erick como presidente de PSSI no violó las reglas.

«La ley no prohíbe que el ministro se desempeñe como presidente de la rama deportiva. El último estatuto de la FIFA tampoco regula la prohibición», dijo.

Mientras tanto, Erick enfatizó su enfoque como Menpora no solo en el fútbol, ​​sino también en todos los deportes.

«Lo que es seguro es que yo, como ministro, debo ver que todos estos deportes son parte del desarrollo que alinearemos en el futuro. Pero antes el mensaje del Presidente, la escala de prioridad también debe verse», dijo Erick.

Aun así, Erick enfatizó que todavía era el presidente de PSSI. No quería apresurarse para tomar decisiones sobre el estado y decidió esperar las instrucciones de la FIFA.

«Si me miramos, soy, cuando el Ministro de Bumno también es válido. Porque se ve desde mi historial hasta ahora en el mundo del fútbol. Pero no quiero adelantar, esperar a que la autoridad en el fútbol internacional juzgue», explicó.

Por esta razón, Erick confirmó que informaría inmediatamente su nueva posición como Menpora a FIFA.

«Lo que es seguro es que informaremos a la FIFA como, esperaremos los informes de allí», dijo.