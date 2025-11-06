El operador de cable Altice USA cambia de nombre a Optimum Communications

Decir adiós hacia Altice Estados Unidos nombre: El operador de cable ha cambiado su razón social a Comunicaciones óptimascon efecto inmediato, para que coincida con la identidad de marca de sus servicios.

La compañía dejará de cotizar bajo el símbolo “ATUS” de la Bolsa de Valores de Nueva York y comenzará a cotizar bajo el nuevo símbolo “OPTU” el 19 de noviembre de 2025.

El conglomerado francés de telecomunicaciones y medios Altice completó su inversión de 18.000 millones de dólares adquisición de Cablevisión en junio de 2016poner fin a la participación de la familia Dolan en la empresa de cable. En 2017, Altice USA dijo que era va a eliminar gradualmente el nombre Optimumpero terminó manteniendo la reconocida marca Optimum (que Cablevisión había lanzado en 1999).

«Esto es más que un cambio de nombre: es un reflejo de quiénes somos y hacia dónde vamos», dijo Dennis Mathew, presidente y director ejecutivo de Optimum Communications, en un comunicado. «A medida que aceleramos nuestra transformación y profundizamos nuestro compromiso con nuestros clientes, empleados y comunidades, alinear nuestra identidad corporativa con la sólida marca Optimum subraya nuestro enfoque en la simplicidad, el rendimiento y el propósito. Es un momento increíblemente emocionante para la organización que ingresa a su próximo capítulo como un Optimum unificado».

A finales de septiembre, la empresa con sede en Nueva York tenía 4,4 millones de clientes residenciales y comerciales en 21 estados a través de su marca Optimum, frente a los 4,6 millones del año anterior.

Además del negocio de televisión y conectividad por cable, la compañía opera el negocio de datos y publicidad de Optimum Media, y News 12, que se centra en ofrecer el mejor contenido de noticias hiperlocal de su clase.