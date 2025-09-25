El ‘on Your Lap’ de Reza Rahadian domina los premios Busan Vision Awards

Reza rahadiano‘s «En tu regazo«Surgió como el mayor ganador en el 30 Festival Internacional de Cine de BusanLa ceremonia de los Premios de la Visión, reclamando cuatro honores.

La característica debut del actor indonesio convertido en director se extendió el Premio KB Vision Audience, el Premio Fipresci, el Premio del Cine de Asia Central del Festival Central del Festival de Cine de Bishkek y el Premio Face of the Future.

Tribny Raiks «Forma de Momo«Se aseguró los honores duales con el Premio Songwon Vision y el Premio de la Comisión de Cine Taipei.

El premio NetPAC fue para «Malika» de Natalia Uvarova, mientras que los cineastas Kirguistos Erke Dzhumakmatova y Emil Atageldiev compartieron el reconocimiento de «Kurak», que recibió tanto el Premio Memorial de Julio de Bangladesh de Jiseok.

Entre los ganadores del Premio de Visión Hylife estaban el «Tiger» de Anshul Chauhan y «If On A Winter’s Night» de Sanju Surendran. El cineasta iraní Shahram Mokri «Black Rabbit, White Rabbit» se llevó a casa el Premio Internacional de Cine de la Visión de la India.

En las categorías de actuación, Lee Seung-yeon obtuvo el actor del reconocimiento de Yyear por «The Gorals», mientras que Moon Woo-jin recibió el mismo honor por su actuación en «The Accordion Door».

El cine coreano estaba bien representado, con el «Comercio de edad» de Jeong Seung-O reclamando tanto el premio DGK Plus M como el premio Songwon Citizen Critics. «Journey There» de Kim Jinyu también se llevó a casa duales honores con el premio DGK Plus M y el Premio de Cine Independiente de KBS.

«Beautiful Dreamer» de Lee Kwang-Kuk recibió el premio CGV, mientras que «The Accordion Door» de su hijo Kyeong-su obtuvo el premio Cine21. El premio Critic B fue para «The Observer’s Journal» de Lim Junghwan.

En categorías de especialidad, «I, Poppy» de Vivek Chaudhary ganó el Premio Busan Cinephile, «Where We Stay por un tiempo» de Wang Mincheol tomó el Premio a la Audiencia Documental, y «Hana Korea» de Frederik Sølberg reclamó el premio a la audiencia Flash Forward.