El olor a corrupción es cada vez más fuerte, la Fiscalía General está dispuesta a examinar a los funcionarios de aduanas en el caso de exportación POME 2022

Jacarta – Luego de registrar la sede de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, Fiscalía General de la República (Ministro de justicia) ahora abre la oportunidad de comprobar a los funcionarios de la agencia.

Esto está relacionado con un caso sospechoso. corrupción exportación de residuos de aceite de palma o efluentes de fábricas de aceite de palma (POME) en 2022, lo que se dice que es perjudicial para las finanzas estatales.

«Lo que está claro es que las partes implicadas, vengan de fuera, vengan de donde quieran, siempre que cumplan investigador «Definitivamente pediremos información para respaldarlo, eso es todo», dijo a los periodistas el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General (Kapuspenkum), Anang Supriatna, el viernes 24 de octubre de 2025.

Aun así, Anang no ha revelado quién será convocado. Sin embargo, confirmó que el proceso de investigación continúa desde que este caso pasó a la etapa de investigación.

«No sé exactamente cuántos, pero lo que está claro es que debe haberlos. Sí, ese paso definitivamente está ahí», afirmó.

Anang también pidió al público que tenga paciencia, porque la Fiscalía General no puede revelar los resultados de la investigación en detalle.

«Sólo lo siento, no podemos ser abiertos. Dejemos que el proceso de investigación siga su curso, según lo que quieran en ese contexto», dijo.

Anteriormente se informó que el equipo de investigación del Fiscal General Adjunto de Delitos Especiales (Jampidsus) de la Fiscalía General (Kejagung) registró la sede de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales en Yakarta.

Esta búsqueda está relacionada con el presunto caso de corrupción en la exportación de Efluente de Molienda de Aceite de Palma (POME) en el año 2022. Esta se llevó a cabo el miércoles 21 de octubre de 2025.

El jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, confirmó que los investigadores de Roundhouse fueron directamente al campo en busca de pruebas sólidas relacionadas con el caso que se decía que tenían un valor fantástico.

“Relacionado con la búsqueda en la oficina. Aduanas«Es cierto que hubo varias acciones y acciones legales, medidas legales tomadas por los investigadores de Roundhouse», dijo Anang en la Fiscalía General, el viernes 24 de octubre de 2025.

No sólo en la sede de Aduanas e Impuestos Especiales, el equipo de Jampidsus también buscó en otros lugares sospechosos de estar relacionados con este caso. Sin embargo, la Fiscalía General aún mantiene en secreto los detalles del lugar y las personas objetivo de la operación.

Como resultado de la búsqueda, los investigadores confiscaron una serie de documentos importantes y dispositivos electrónicos que se sospechaba que contenían datos de transacciones y comunicaciones de partes relacionadas.