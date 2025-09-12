El oficial de policía golpeado fue golpeado por una motocicleta imprudente en un gran campo de arroz, maltratado en mucho

Yakarta, Viva – una persona PolicíaBripda R, abollado Golpeados por motociclistas justo en frente del Post de tráfico Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Central Yakarta, jueves por la tarde, 11 de septiembre de 2025.

Este incidente ocurrió cuando Bripda R y su colega, NH, estaban regulando el tráfico en la intersección Golden Trully. Dos jóvenes cruzaron sin casco, solo un sombrero, con un estilo imprudente. Cuando estaban a punto de ser detenidos, ambos pisan el gas borroso hacia Ancol.

Inesperadamente, uno de los perpetradores con las iniciales AA regresó. En lugar de rendirse, en cambio avanzó acercándose a Bripda R e inmediatamente golpeó la cara de la policía muchas veces hasta maltratar.

«Cuando llegaron a la intersección de la carretera donde la víctima y su colega arreglaron el tráfico trataron de detenerse porque estaban montando sus motocicletas un poco imprudente», dijo el jefe de la Sub División de Iluminación de la Policía de Metro Jaya, Comisionado Senior de Policía Adjunto de Realdo Simanjuntak, el viernes 12 de septiembre de 2025.



Jefe de Metro Jaya Police Community Information Subbid, AKBP Reald Simanjuntak

AA había intentado huir nuevamente, pero esta vez fue perseguido y arrestado con éxito. Ahora, el hombre ha sido llevado a la estación de policía de Sawah Besar para asumir la responsabilidad de sus acciones.

«La víctima ha hecho un informe. El caso fue manejado por la estación de policía de Sawah Besar», dijo nuevamente.