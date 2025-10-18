El oficial de los Seahawks, Klint Kubiak, envía un fuerte mensaje al corredor Kenenth Walker III

El Halcones Marinos de Seattle han disfrutado de un buen comienzo en la campaña de 2025, registrando un récord de 4-2 en sus primeros cuatro partidos. Con cada semana que pasa, la ofensiva luce cada vez mejor bajo la dirección del nuevo mariscal de campo titular Sam Darnold, y una gran razón de su éxito ha sido el ataque terrestre de alto perfil del equipo.

Con Kenneth Walker III y Zach Charbonnet liderando el camino y George Holani también influyendo en la mezcla, Darnold ha recibido mucho apoyo sobre el terreno a principios de este año. Sin embargo, la gente rápidamente notó que la ofensiva ha sido mucho más eficiente con Walker en el campo, lo que llevó a coordinador ofensivo Klint Kubiak enviando un mensaje contundente sobre su papel en el avance del equipo.

Klint Kubiak aborda la situación de Kenneth Walker III y Zach Charbonnet

Durante las últimas dos temporadas, los Seahawks han formado uno de los mejores dúos de corredores de la liga, seleccionando a Walker en la segunda ronda de la temporada 2022. NFL Draft antes de seleccionar a Charbonnet en la segunda ronda del año siguiente. Dado que ambos muchachos son efectivos a su manera, se han convertido en un tándem 1A-1B, en lugar de un No. 1-No. 2 divididos.

Si bien Walker y Charbonnet han obtenido números por jugada bastante similares durante sus dos primeras temporadas, las cosas han cambiado este año. A lo largo de seis juegos, Walker ha sido significativamente más productivo que Charbonnet, a pesar de que los dos corredores dividieron las jugadas 50/50 entre sí. Como referencia, Walker tiene un promedio de 4,7 yardas por acarreo, mientras que Charbonnet tiene sólo 2,6 yardas por acarreo.

Hasta este punto, Kubiak no ha mostrado mucho interés en darle a Walker la mayoría de las jugadas como corredor, incluso con Charbonnet luchando por avanzar en lo que va de la temporada. Cuando se le preguntó sobre la situación, Kubiak admitió que Walker ha obtuvo más toques para sí mismo, pero también dejó en claro que no tiene prisa por dejar de lado a Charbonnet sólo por su lento comienzo.

«Ciertamente ha ganado más», dijo Kubiak sobre Walker el viernes. «Eso es algo que queremos, seguir dándole más oportunidades. Está haciendo un gran trabajo, pero no quiere descartar a Zach ni a George; esos son realmente buenos corredores. Se necesitarán los tres esta temporada, y sólo tienen que estar listos cuando se llame su número».

¿Deberían los Seahawks darle a Kenneth Walker III más tiros que a Zach Charbonnet?

Una simple mirada a los números muestra que sí, Walker ha sido más productivo que Charbonnet. ¿Pero eso por sí solo debería llevarle a conseguir más jugadas? No es tan simple como eso. La temporada de la NFL es larga y agotadora, y Walker tiene un historial de sufrir golpes en el camino. Si bien se ha mantenido saludable hasta este momento, Kubiak obviamente quiere mantenerlo lo más fresco posible para una posible postemporada.

Sin embargo, darle un ligero aumento en las jugadas sobre Charbonnet podría ayudar a esta ofensiva a dar un paso más. Walker no sólo está jugando bien, sino que aligerar la carga de Charbonnet podría ayudarlo a mejorar su eficiencia. Con Seattle preparado para afrontar una dura Tejanos de Houston defensa en la Semana 7, será interesante ver cómo Kubiak utiliza a Walker y Charbonnet cuando salgan al campo a las 10 pm ET en Monday Night Football.