El objetivo potencial de los Bears, Rico Dowdle, suena mal en medio del año de carrera

El Osos de chicago son uno de los mejores ataques terrestres del NFL bajo el entrenador en jefe de primer año Ben Johnsony es probable que el equipo realice mejoras en la posición la próxima primavera.

Un candidato emergente para los Bears en la agencia libre el próximo marzo es una estrella emergente Rico Dowdle del panteras de carolina. Dowdle, de 27 años, ha demostrado ser una bestia inesperada para los Panthers en 2025, corriendo por 833 yardas y cinco TD en 5.0 yardas por acarreo, incluso a pesar de compartir tareas con Chuba Hubbard.

Dowdle está destinado a la agencia libre después de lo que está siendo un año de carrera después de sumar 1,079 yardas terrestres para el vaqueros de dallas en 2024. Habló el viernes 21 de noviembre sobre su mentalidad y enmarcando cada juego como una audición para su próximo trabajo, que podría representar el único día de pago importante de su carrera.

“Cada semana es una audición para mí, tener un contrato de un año» Dodle dijo. «Los 31 equipos siempre están mirando. Así que no diría sólo esta semana en particular, pero definitivamente sé que tengo que salir y dar lo mejor de mí».

El juego terrestre de los Bears ya es de élite, puede mejorar aún más durante la temporada baja

Chicago es cuarto en ofensiva general en 373,8 yardas por partido, en gran parte porque el ataque rápido es el segundo en la liga en 146,6 yardas por concurso.

Una pregunta lógica entonces es ¿por qué los Bears cambiarían algo de cara al 2026 si el juego terrestre ya es tan bueno? La respuesta es doble: valor contractual y, en primer lugar, cómo Chicago ha logrado tener el segundo mejor ataque terrestre de la liga hasta la Semana 11.

Comenzando por este último, la línea ofensiva de los Bears ha mejorado dramáticamente en este sentido en comparación con 2024.

«Los cambios de imagen de la línea ofensiva de un año suelen ser cosa de mitos, pero los cuatro nuevos titulares de Chicago a lo largo de la línea se han unido a la perfección», Ben Solak de ESPN escribió el 18 de noviembre. «Chicago lidera la liga en yardas esperadas por acarreo, según NFL Next Gen Stats. En otras palabras, el bloqueo y el espacio cuando el corredor recibe el balón es mejor en Chicago que en cualquier otro lugar de la liga».

Los Bears pueden buscar un mejor ajuste a un mejor precio al dejar a D’Andre Swift la próxima temporada baja

La segunda pieza del rompecabezas es el valor que los Bears podrían obtener al contratar a un jugador como Dowdle y separarse de RB1. D’André Swift de cara a la última temporada de su contrato.

Chicago puede salvar 7,5 millones de dólares al dejar a Swift esta temporada baja. El costo de hacerlo será de 1,33 millones de dólares en forma de un tope salarial muerto. Swift ha sido sólido, corriendo por 634 yardas y cuatro anotaciones a 4,7 yardas por clip en nueve juegos.

Pero Johnson canjeó a Swift antes de la campaña de 2023 mientras era coordinador ofensivo del Leones de Detroitlo cual es una prueba de que cree que hay mejores opciones para su ofensiva, incluso a pesar de que Swift obtuvo un visto bueno al Pro-Bowl con los Philadelphia Eagles antes de firmar un buen contrato en Chicago.

Novato de séptima ronda Kyle Monangai ya ha demostrado su valor como RB2 viable, y potencialmente más. Los Bears podrían buscar un corredor en el draft de 2026, pero probablemente no lo harán en las primeras rondas dadas las serias necesidades de la defensiva.

Como tal, Chicago se perfila como un equipo que podría buscar hacer un fichaje moderado de RB con ventajas a través de la agencia libre, que es exactamente lo que será Dowdle. Spotrac proyecta su valor de mercado en 7,8 millones de dólares al año sobre un nuevo contrato de dos años.

Ese es el tipo de juego de riesgo medio y alta recompensa que tendrá sentido para los Bears si buscan una mejora la próxima primavera. Y si Dowdle cae, Monangai estará en su segundo año y el equipo puede reiniciarse en 2027, potencialmente buscando una selección alta en la posición como lo hizo Johnson cuando los Lions seleccionaron. Jahmyr Gibbs No. 12 en general en 2023.