El objetivo favorito de Kirk Cousins ​​está ‘en la cúspide’ de un lugar en la lista

No es frecuente que pueda implementar un cuatro veces Pro Bowler como mariscal de campo de su equipo Scouts. Mientras Cosins de Kirk no comenzará de nuevo por el Halcones En cualquier momento, todavía está trabajando para tener un impacto positivo en el equipo.

Cuando se trata de liderazgo y experiencia, hay pocos jugadores que tienen más que ofrecer a sus compañeros de equipo más jóvenes. En Atlanta, un jugador ha usado su vínculo con los primos para generar impulso para obtener un lugar en la lista.

David Sills V ha sido el objetivo favorito de Kirk Cousins ​​en todo el campamento de entrenamiento

Después de completar su segunda temporada baja en Atlanta, Kirk Cousins ​​ha tenido el tiempo de construir una relación con casi todos los receptores abiertos en la lista de los Falcons. Pero, hay pocos jugadores que han construido una relación más valiosa con los primos que David Sills V.

Según Marc Raimondi de ESPN, Sills ha sido el objetivo favorito de Kirk Cousins ​​en la ofensiva del segundo equipo, fortalecer su caso para un lugar en la lista. Cousins ​​incluso lo llamó «una agradable sorpresa».

«Creo que los entrenadores están entusiasmados con el papel que podría desempeñar para nosotros este año», dijo Cousins. «Creo que es un jugador muy natural, y me gusta tenerlo por ahí».

El coordinador ofensivo de los Falcons, Zac Robinson, le dijo a Raimondi que Sills «ve el juego como un quarterback». Como antiguo mariscal de campo, Sills puede conectarse con Kirk Cousins ​​de una manera que la mayoría de los otros receptores no pueden. Robinson también elogió la capacidad de Sills para alinearse en las tres posiciones de receptor abiertos, señalando que es «casi como la ofensiva del segundo equipo [Drake] Londres. «

A lo largo de su tiempo en la NFL, Sills ha estado luchando por un lugar en la lista. Mientras tuvo un período corto con el Gigantes de Nueva YorkNo ha jugado un juego de temporada regular desde 2023. Es totalmente justo cuestionar si debería hacer el corte, pero nunca se puede cuestionar su ética de trabajo.

Los halcones necesitan otro receptor para dar un paso adelante en ausencia de Darnell Mooney

No hay duda de que Sills V hizo todo lo que pudo para hacer la lista esta temporada baja, especialmente a los ojos de Kirk Cousins. Desafortunadamente, no jugó durante su final de pretemporada, lo que indica que tiene una mejor oportunidad para terminar en el equipo de práctica.

«Hay muchas cosas que no puedo controlar, pero puedo controlar mi actitud, esfuerzo y lo que estoy haciendo día tras día en la práctica», dijo Sills. «Entonces, eso es realmente en lo que estoy tratando de trabajar ahora. Y debes dejar que las fichas caigan donde puedan».

En cuanto al resto del cuerpo de receptor abierto, Darnell MooneyLa lesión ha abierto una puerta. Pero, todavía no está claro cuánto tiempo estará abierta esa puerta. Con esa puerta abierta, ¿veremos que un receptor se mueve desde Kirk Cousins ​​y la ofensiva del segundo equipo?

En el primer día de práctica, Mooney se lastimó el hombro después de bucear para un pase. Todavía no ha practicado desde entonces, pero el entrenador en jefe Raheem Morris y QB Michael Penix Jr. han ofrecido información contradictoria sobre cuándo esperar Mooney en el campo.

«Morris dijo crípticamente que estaba seguro de que Mooney regresaría ‘este año’, mientras que el mariscal de campo Penix dijo que cree que Mooney estará disponible en la Semana 1 antes de agregar que no estaba seguro», escribió Josh Kendall de El atlético en sábado.

Si Raheem Morris y Michael Penix Jr. son Enviar mensajes mixtos a los mediosEs posible que tengamos que esperar hasta el informe de lesiones de la Semana 1 para mayor claridad sobre Mooney.

De cualquier manera, sabemos que los receptores del segundo equipo tendrán un profesional consumado en Kirk Cousins ​​para lanzarles la pelota.