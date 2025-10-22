El objetivo es claro: empobrecer a los comerciantes y mensajeros.

Jacarta – No sólo arresto y confiscación drogasLa Agencia Nacional de Investigación Criminal de la Policía ya está buscando propiedad la riqueza de los comerciantes. El objetivo es uno: empobrecerlos hasta que ya no puedan crecer.

Lea también: ¡38.000 casos de drogas de enero a octubre desmantelados! 51.000 personas arrestadas y la confiscación total alcanza las 197 toneladas



De enero a octubre de 2025, la Policía Nacional confiscó activos por valor de 221.000 millones de IDR pertenecientes al pueblo. autor delitos de estupefacientes. Este paso se realiza mediante la aplicación del artículo Delito de Lavado Dinero (TPPU), rastreando cada rupia resultante del negocio de las drogas ilícitas.

«La Policía Nacional está investigando a fondo las investigaciones del TPPU sobre delitos de drogas, especialmente los casos grandes. Hemos confiscado todos los bienes de los perpetradores», dijo el Director de Delitos de Drogas. Bareskrim PolriGeneral de brigada de policía Eko Hadi Santoso, en el edificio de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Yakarta, miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: Dedi Mulyadi Revela 2,6 Billones De IDR En El Gobierno Provincial De Java Occidental, No 4,1 Billones De IDR: Eso Ni siquiera Es Dinero De Ahorro



De los 51.763 sospechosos en casos de drogas, 29 personas fueron acusadas de TPPU. El valor total de los activos confiscados alcanzó 221.386.911.534 IDR, de los cuales 18,88 mil millones de IDR en efectivo y 202,5 ​​mil millones de IDR en bienes muebles e inmuebles.

Los objetos confiscados no eran ninguna broma: 45 coches de lujo, 43 motocicletas, 4 equipos pesados, 14 relojes de marca, 10 bolsos caros y metales preciosos con un peso de 40,82 gramos.

Lea también: ¡Caliente! Colombia retira embajador en EE.UU. mientras Trump acusa al presidente Petro de «traficante de drogas»



La cosa no se detuvo ahí, la policía también selló 18 terrenos y 19 propiedades de lujo en diversas zonas. Según el general de brigada Eko, esta estrategia forma parte de los esfuerzos de la Policía Nacional para cortar el aliento a la economía. red drogadictos que a menudo viven de dinero mal habido.

«El objetivo es claro: empobrecer a los traficantes, traficantes y mensajeros, para que ya no tengan la fuerza financiera para administrar el negocio de la droga», afirmó.

Anteriormente se informó que la Policía Nacional continúa intensificando la gran guerra contra las drogas. De enero a octubre de 2025, la policía logró confiscar 197,71 toneladas de diversos tipos de mercancías ilícitas y arrestó a más de 51.000 perpetradores en toda Indonesia.

Esta cifra no es sólo una estadística, sino una prueba de que la red de drogas en el país sigue siendo muy masiva, e incluso involucra a extranjeros y menores. El jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Kabareskrim), comisionado general de policía Syahardiantono, dijo que este resultado era una forma concreta del compromiso de la Policía Nacional para llevar a cabo el séptimo mandato Asta Cita del presidente Prabowo-Gibran, es decir, erradicar las drogas desde la raíz.

«La erradicación y prevención de las drogas deben llevarse a cabo continuamente. El Jefe de Policía ha enfatizado que la guerra contra las drogas desde arriba hasta abajo no debe detenerse», dijo Syahar en una conferencia de prensa en el Edificio de Investigación Criminal de la Policía, en el sur de Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.