El objetivo de autosuficiencia alimentaria se convierte en el principal logro del gobierno de Prabowo-Gibran en un año

Jacarta – El gobierno del presidente Prabowo Subianto y del vicepresidente Gibran Rakabuming Raka destacó que se trata de un logro. autosuficiente alimento se convirtió en una máxima prioridad en el primer año de liderazgo nacional.

El presidente Prabowo añadió que este programa se centra en aumentar la producción nacional, optimizar la tierra agriculturaasí como el uso de tecnología moderna para fomentar la independencia alimentaria.

“La autosuficiencia alimentaria no es sólo un programa, es una forma soberanía y dignidad nacional. «El Estado debe estar presente en cada proceso de producción de alimentos para que la gente no dependa de las importaciones», dijo Prabowo el lunes 20 de octubre de 2025.

El Jefe de Estado explicó que el gobierno había fortalecido el sistema de seguridad alimentaria acelerando el desarrollo del riego, proporcionando semillas de calidad superior y ampliando el acceso. agricultor en las instalaciones de producción y en los mercados.

«La independencia alimentaria es un verdadero paso hacia la soberanía nacional. Debemos garantizar que los agricultores obtengan beneficios directos de cada política», afirmó.

Mientras tanto, Gibran evaluó que el éxito en alcanzar la autosuficiencia no depende sólo de la producción, sino también de la innovación y del papel de las generaciones más jóvenes. En su declaración afirmó:

«La transformación agrícola debe pasar por la digitalización y la creatividad de los jóvenes. Queremos que la agricultura se convierta en un sector atractivo, moderno y competitivo», añadió.

Luego, el ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, reveló que se estaban empezando a ver resultados reales del aumento de la producción de arroz y maíz en varias provincias.



El Ministerio de Agricultura (Kementan) persigue seriamente la autosuficiencia alimentaria

«La coordinación interministerial y el apoyo de la Agencia Nacional de Alimentos han acelerado la realización del objetivo de autosuficiencia. Actualmente, Indonesia se ha acercado a la autosuficiencia total para los principales productos básicos», explicó.

Enfatizó que este logro se seguirá fortaleciendo a través de políticas que apoyen a los agricultores y la eficiencia del sistema nacional de distribución de alimentos.

«Somos optimistas de que se puede lograr plenamente la independencia alimentaria. No se trata sólo de los resultados de la cosecha, sino de la soberanía nacional y el bienestar del pueblo», afirmó.