El número total de víctimas que murieron como consecuencia del desastre en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental llegó a 303 personas

VIVA – Los esfuerzos para buscar víctimas desaparecidas, acelerar la distribución logística y abrir el acceso a zonas aisladas son el principal objetivo de la gestión de emergencia del desastre hidrometeorológico que afectó a Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental. Esta operación fue dirigida directamente por el jefe del BNPB, el teniente general del TNI Suharyanto, y en ella participaron el gobierno regional, el TNI, la policía, Basarnas y voluntarios de todos los lugares afectados.

En Sumatra del Norte, al entrar en el tercer día del estado de respuesta de emergencia, el número de muertos llegó a 166 personas, mientras que 143 personas seguían desaparecidas. El impacto más grave se produjo en Central Tapanuli Regency, South Tapanuli y la ciudad de Sibolga.

«El norte de Sumatra tiene ahora 166 muertes. En un día, la cifra aumentó a 60 muertes gracias a las operaciones de búsqueda y rescate de un equipo conjunto dirigido por Basarnas. Luego hay 103 personas que siguen desaparecidas», afirmó Suharyanto en su declaración del sábado (29/11/2025).

Jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), teniente general TNI Suharyanto Foto : ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti

Además de la pérdida de vidas, miles de residentes se vieron desplazados debido a los daños en las casas y al corte del acceso por carretera. Las rutas nacionales Sibolga-Padang Sidempuan y Sibolga-Tarutung quedaron completamente cortadas. Varios puentes, como el puente Pandan y los puentes del tramo Sibolga-Manduamas, también sufrieron graves daños.

Para acelerar el manejo, BNPB desplegó cinco helicópteros en el aeropuerto de Silangit para la distribución logística a áreas a las que aún no se puede llegar por tierra. La aeronave Cessna Caravan y equipo pesado de varias agencias ayudaron a abrir la ruta que estaba bloqueada por el material del deslizamiento de tierra.

«Al igual que Sibolga, no pudimos llegar a Sibolga por vía aérea hasta el tercer día para el manejo de emergencia, pero pudimos llegar por vía aérea para la distribución logística», dijo Suharyanto en su comunicado oficial recibido por VIVA, el domingo (30/11/2025) por la mañana.

47 víctimas murieron en Aceh y 51 personas siguen desaparecidas

En Aceh, dos días después de que se declarara la respuesta de emergencia, 47 personas murieron, 51 desaparecieron y 8 resultaron heridas. El número de refugiados llegó a 48.887 familias, con la mayor distribución en Aceh del Norte, Bener Meriah, Aceh Central y Aceh Singkil.



Hallan cadáver de elefante de Sumatra en zona de desastre por inundaciones en Pidie Aceh

«En la región de Aceh hay 47 personas, luego 51 siguen desaparecidas y 8 están heridas. Estos datos seguirán desarrollándose, porque hay una operación SAR conjunta que probablemente seguirá buscando víctimas», afirmó el jefe de la BNPB.