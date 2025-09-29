Washington, Viva – El número de víctimas murió en el ataque a Iglesia Gran abuelo, Michigan, Estados Unidos de América Aumentando a cinco personas, incluidos los perpetradores, dijo el jefe de la policía de Grand Blanc, William Renye.

La policía de los Estados Unidos logró identificar al sospechoso del perpetrador tiroteo Llamado Thomas Jacob Sanford, un hombre de 40 años de una ciudad vecina de Burton.

El New York Post, citando una carga de la madre del sospechoso en Facebook, informó que Sanford había servido en el Cuerpo de Marines en Irak en 2004-2008.

Además, una fuente dijo a la publicación que los investigadores habían encontrado varios explosivos caseros en la escena que también se quemó.

La Policía del Estado de Michigan dijo que había recibido una amenaza de bomba después del ataque y hubo una llamada telefónica después de la muerte del sospechoso.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó anteriormente haber recibido un informe sobre el tiroteo en la iglesia en Michigan, afirmando que fue otro ataque dirigido contra cristianos en los Estados Unidos.

El vicepresidente JD Vance dijo que el gobierno de los Estados Unidos estaba monitoreando la situación en torno al tiroteo en Michigan.

Mientras tanto, el director del FBI, Kash Patel, a través de la cuenta X, dijo que su equipo estaba en el lugar para ayudar a las autoridades locales. (Hormiga)