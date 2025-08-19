El número de usuarios creció un 41 por ciento, Qlola por Bri señaló el volumen de transacción de RP5,970 billones

VIVA – Enfrentarse al panorama empresarial digital que exige velocidad y eficiencia en la gestión financiera, Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK continúa fortaleciendo sus capacidades de servicio digital a través de Qlola mediante Bri. Esta plataforma está diseñada como una solución integrada para responder las necesidades comerciales. corporación Lo cual es cada vez más dinámico, al tiempo que respalda la aceleración de la transformación digital en varios sectores industriales.

Después de ser lanzado en 2022, la plataforma de soluciones corporativas integradas Qlola por Bri registró un aumento con un volumen de 36.8% interanual (interanual), o alcanzó RP5,970 billones hasta junio de 2025. Este crecimiento ocurrió en el segmento al por mayor Así como no al igual que el número de usuarios aumentó con más de 75,000 nuevos clientes, de modo que los usuarios totales alcanzaron los 258 mil o crecieron 41.09% interanual.

Mientras tanto, en términos de actividad, las transacciones totales realizadas a través de Qlola han alcanzado 438 millones de transacciones, crecieron un 19% en comparación con el mismo período del año pasado hasta 356 millones de transacciones. Este logro contribuyó a la recaudación de fondos de terceros (DPK) de RP241 billones e ingresos basados en tarifas (FBI) por valor de RP167.1 mil millones.

El director de banca corporativa de BRI, Riko Tasmaya, dijo que el desempeño de Qlola era parte de la transformación estratégica de Bri hacia el modelo de banca universal para apoyar las necesidades comerciales cada vez más complejas. Mientras tanto, los logros del desempeño de Qlola fueron impulsados por la penetración hasta varios sectores, que van desde agricultura, minería, FMCG, telecomunicaciones, hasta industrias digitales como el comercio electrónico y FinTech.

Además, como un ecosistema digital integrado, los usuarios también tienen la facilidad de monitorear y descargar los estados financieros directamente a través de características de informes en tiempo real y estados de cuentas a las que se puede acceder en cualquier momento.

Riko agregó que con el rendimiento que continúa registrando un crecimiento positivo, Qlola de Bri continúa demostrando su papel como la columna vertebral de la gestión financiera corporativa en la era digital.

«En el futuro, BRI continuará acelerando la innovación y expandir el alcance de Qlola, para proporcionar soluciones de extremo a extremo para los clientes corporativos de BRI», concluyó.