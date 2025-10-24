El número de quemadores de bosques se duplica en comparación con el año pasado, el jefe de la Policía Nacional revela que 83 personas son sospechosas

Jacarta – Amenaza fuego bosque Y tierra (incendios forestales y terrestres) han vuelto a azotar a Indonesia. Jefe de la Policía Nacional El general de policía Listyo Sigit Prabowo reveló que a lo largo de 2025, el número de presuntos quemadores de bosques aumentará considerablemente en comparación con el año anterior.

La Policía Nacional señaló que 83 sospechosos fueron arrestados por incendiar deliberadamente bosques y tierras. Esta cifra ha aumentado considerablemente desde 2024, cuando solo había 47 sospechosos.

«Hemos arrestado a 83 sospechosos (individuos) porque fueron sorprendidos provocando incendios intencionales. Mientras tanto, en 2024 habrá 47 sospechosos», dijo Sigit después de recibir una audiencia del Ministro de Bosques, Raja Juli Antoni, en la Jefatura de Policía Nacional, en el sur de Yakarta, el viernes 24 de octubre de 2025.



El comandante del TNI, general Agus Subiyanto, y el jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo.

Sigit enfatizó que la Policía Nacional no tolerará la quema de bosques bajo ningún motivo. Aseguró que todo su personal tomaría medidas firmes contra cualquier perpetrador, tanto individuos como corporaciones, que hubieran violado la ley.

«El modus operandi de los perpetradores es quemar tierras para actividades comerciales, especialmente plantaciones», afirmó.

No sólo eso, el general Sigit también recordó enérgicamente al público que no despeje la tierra mediante incendios. Según él, esta acción no sólo daña el medio ambiente, sino que también amenaza la salud y la seguridad de muchas personas.

«Por último, hago un llamamiento a todas las personas para que no despejen tierras mediante quemas. Porque, además de dañar el medio ambiente, esta acción también pone en peligro la salud y la seguridad de muchas personas», afirmó.

Para evitar que se repita un desastre similar, la Policía Nacional, junto con el TNI, BPBD, Manggala Agni y el público preocupado por los incendios, continúan fortaleciendo las patrullas terrestres y aéreas. El monitoreo se lleva a cabo en tiempo real utilizando la tecnología del sistema de alerta temprana a través de la aplicación del Centro de Análisis Geoespacial (GAC) que está integrada con los sistemas SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG) y TMAT (KLHK).

«También implementamos un sistema de alerta temprana en el contexto del monitoreo y la detección temprana de posibles incendios forestales y terrestres mediante el uso de la aplicación del Centro de Análisis Geoespacial (GAC), que está integrada y es continua con otras aplicaciones de la agencia como SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG) y TMAT (KLHK)», dijo.

Los datos de la Policía Nacional reflejan que a lo largo de 2025 la policía ha realizado 27.621 actividades de divulgación y 11.949 patrullas preventivas. Además, se construyeron 4.032 embalses o canales y 1.457 torres de vigilancia en zonas propensas a incendios forestales.