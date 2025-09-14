El número de muertos y un accidente de autobús en el grupo Nakes en Probolinggo obtuvieron una compensación de Jasa Raharja

Probolinggo, en vivo – Jasa raharja Moverse rápidamente para dar garantía a las víctimas accidente tráfico que involucra autobús Turismo con la policía número P 7221 UG, que transportó a un grupo de trabajadores de la salud (nakes) desde el Hospital Bina Sehat Jember.

El accidente ocurrió en Jalan Raya Sukapura, Probolinggo Regency, East Java, hoy el domingo 14 de septiembre, cuando se sospecha que el autobús tiene una falla de freno mientras desciende la carretera en el área de Gunung Bromo.

Según la información, el autobús transporta 56 pasajeros y tripulación. Como resultado del accidente, 8 personas fueron declaradas muertas, mientras que docenas de otras sufrieron heridas.



Jember RSBS Employee Bus Group accidente en las laderas del Monte Bromo

Las víctimas fueron evacuadas de inmediato y recibieron tratamiento médico en los Puskesmas locales y en el Hospital Regional del Dr. Mohamad Saleh y Tongas, Probolinggo.

Tan pronto como recibió un informe de accidentes, la sucursal de Probolinggo de Jasa Raharja, los oficiales de Probolinggo, fueron inmediatamente al lugar para coordinar con la policía.

También se toman medidas rápidas registrando el número de muertos o heridos en el hospital, así como la preparación de los derechos de compensación de acuerdo con las disposiciones legales.

Plt. El director de Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dijo que todas las víctimas estaban garantizadas por Jasa Raharja de acuerdo con el mandato de la Ley No. 33 de 1964.

«Expresamos sus más profundos condolencias por este desastre. Jasa Raharja aseguró que la muerte de la víctima recibiría una compensación de Rp. 50 millones otorgados a herederos legítimos. Mientras que las víctimas lesionadas se garantizaron una tarifa de tratamiento máxima de Rp. 20 millones pagados directamente al hospital. Además, hubo beneficios adicionales en la forma de un máximo de RP.

Mientras tanto, el jefe de la Oficina Regional de Java Jasa Jasa Raharja Jasa, Tamrin Silalahi, agregó que su partido había enviado oficiales al campo para brindar asistencia a las víctimas y sus familias.

«Continuamos coordinando con hospitales y oficiales de policía para garantizar que todas las víctimas obtengan sus derechos sin obstáculos administrativos. Nuestra presencia en el campo es una forma de compromiso de proporcionar servicios rápidos, fáciles y apropiados para la comunidad», explicó Tamrin.

Jasa Raharja enfatizó que los pasos rápidos y colaborativos con varias partes eran clave para acelerar el proceso de manejo y completar la compensación.

Este desastre también es un recordatorio para todas las partes de la importancia del mantenimiento del vehículo, los controles de viabilidad técnica y la vigilancia adicional en las rutas propensas a accidentes, como el área de Mount Bromo.

Como parte del Sistema Nacional de Protección Social, Jasa Raharja continuará estando presente para proporcionar protección básica a la comunidad y garantizar que los derechos de las víctimas de los accidentes de tráfico se cumplan bien.