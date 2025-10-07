





En una desgarradora escalada de la continua crisis de salud pública de Madhya Pradesh, Dhani Dehariya de una aldea de Junapani, de un medio, de un año y medio, de la aldea de Junapani en Tamia Tehsil Colegio y Hospital de Medicina del Gobierno de Nagpur (GMCH).

Según lo informado por la agencia de noticias IANS, el niño sucumbió a insuficiencia renal aguda desencadenada por el jarabe de tos fría contaminado.

El director de salud médica del distrito de Chhindwara, Naresh Gonnade, mientras enfatizaba la desafortunada situación, dijo que «esto marca la 13ª fatalidad infantil», según lo citado por la agencia de noticias IANS.

Sin embargo, cuando se le preguntó al CMHO si la muerte estaba vinculada al elixir tóxico, permaneció en silencio. Su silencio sobre esta pregunta cuenta mucho sobre la situación en curso alrededor del horror de jarabe de la tos en el corazón tribal del distrito de Chhindwara.

El jarabe tos tóxico, desde los últimos días, ha reclamado vidas jóvenes de entre uno y ocho años. Sin embargo, el gobierno estatal no ha declarado el número exacto de muertes relacionadas con el jarabe tos tóxico.

Dhani, una niña frágil que lucha contra una tos persistente y un frío, quien, según sus padres, fue le recetó el jarabe «mortal» de Praveen Soni durante una consulta en su clínica privada en Parasia pocos antes de que su condición se deteriorara.

Poco después de que la salud de Dhani se volviera más preocupante, sus padres la llevaron al Centro de Salud Comunitario Local el 26 de septiembre. Allí exhibió síntomas de deshidratación severa y oliguria, sellos distintivos del cierre renal.

La CMHO dijo además: «Estaba bajo tratamiento en Nagpur Medical College y murió el lunes por la noche», según lo citado por la agencia de noticias IANS.

Transferido a GMCH-Nagpur En medio de sospechas de envenenamiento, el niño luchó valientemente durante 11 días con el apoyo de diálisis y ventilador, pero sucumbió a una falla múltiple, dijo un médico de Nagpur a IANS bajo condición de anonimato.

Las autoridades confirmaron el papel del jarabe a través de informes de toxicología, revelando dietilenglicol (DEG). Según los informes, este DEG es un disolvente industrial letal utilizado en líquidos de frenos y anticongelante, con una concentración de 48.6 por ciento en el lote, que excede mucho los límites seguros.

Soni, un pediatra del gobierno de CHC Parasia Moonlighting en la práctica privada, ha estado bajo custodia policial desde su arresto el 5 de octubre bajo las secciones 105 y 276 de la Bharatiya Nyaya Sanhita para homicidio culpable y adulteración de drogas.

Además, el FIR en la estación de Parasia también implica Sresan Pharmaceuticals en Kanchipuram, Tamil Nadu, que ha sido lista negra en todo el país.

Después de la tragedia y el alboroto que ha estado en todo Maharashtra por las muertes relacionadas con el jarabe para la tos, tres jarabes más de tos fueron marcados el lunes para trazas de DEG similares, ampliando la investigación, informó IANS.

La saga de jarabe de tos tóxica se hace eco de una historia más oscura, que recuerda a la tragedia del Hospital Mumbai de 1986, donde el jarabe contaminado mató a 14 niños, según IANS.

Durante el mes pasado, desde finales de agosto, 16 víctimas anteriores, principalmente de los bloques de Parasia y Tamia, perecieron de manera similar, con diez tratados solo en Nagpur.

Seis niños más persisten en cuidados críticos en GMCH e instalaciones privadas, tres en ventiladores, sus pequeños marcos devastados por una lesión renal tubular confirmada a través de biopsias.

Primer ministro Mohan Yadav ha anunciado Rs 4 lakh Ex Gratia por familia y tratamiento gratuito para los sobrevivientes, prometiendo un equipo de investigación especial (SIT) para desenterrar lapsos de la cadena de suministro.

«Esta es una negligencia imperdonable; ningún niño debe pagar con su vida por drogas de calidad inferior», tronó.

En respuesta, el estado suspendió a dos inspectores de drogas y un subdirector y transfirió el controlador de drogas, mientras que Maharashtra y Punjab impusieron prohibiciones preventivas a Coldrif.

La Organización Central de Control estándar de drogas (CDSCO) ha lanzado redadas en seis estados, alertando a los profesionales de rechazar jarabes pediátricos para niños menores de cinco años. El control de drogas de Telangana se hizo eco de la advertencia después de vincular tres muertes de Rajasthan con el mismo flagelo.

(Con insumos de IANS)





