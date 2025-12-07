El número de muertos por las inundaciones en Sri Lanka llega a 618 personas

Paloma, VIVA – Sri Lanka emitió una nueva advertencia sobre el potencial corrimiento de tierras después de que fuertes lluvias volvieran a caer sobre zonas que acababan de ser devastadas por un fuerte ciclón. El número de muertos en el país asciende ya a 618, mientras que el número total de víctimas en varios países asiáticos supera las 1.800 personas.

Centro de Gestión Desastre (DMC) Sri Lanka advirtió el domingo que las tormentas monzónicas están empeorando las condiciones del suelo y haciendo que las laderas sean más inestables, especialmente en la región montañosa central y las llanuras centrales del noroeste.

Más de dos millones de ciudadanos (casi el 10 por ciento de la población) se vieron afectados. inundación y deslizamientos de tierra provocados por la crisis climática, tras el impacto del ciclón Ditwah, que se dice que es el peor que ha azotado la isla en el último siglo.



Inundaciones repentinas azotan Sri Lanka

La misión de rescate continúa. Se desplegaron helicópteros y aviones para llegar a las comunidades aisladas por deslizamientos de tierra en la región central del país.

La Fuerza Aérea de Sri Lanka confirmó que había recibido un avión cargado de ayuda humanitaria desde Myanmar, sumándose a la ola de ayuda internacional que continúa llegando.

El gobierno de Sri Lanka registró que al menos 618 personas murieron, de las cuales 464 procedían de zonas de plantaciones de té en la región central. Un total de 209 personas siguen desaparecidas.

El número de refugiados en campos administrados por el gobierno ha caído gradualmente hasta alrededor de 100.000, desde un máximo de 225.000, a medida que las aguas de las inundaciones comenzaron a retroceder.

Daños masivos a la infraestructura. Más de 75.000 viviendas resultaron dañadas, casi 5.000 de ellas completamente destruidas.

Un alto funcionario estimó que el costo de la recuperación y la reconstrucción podría superar los 7 mil millones de dólares estadounidenses.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que estaba considerando una solicitud de financiación de emergencia adicional de 200 millones de dólares para apoyar el proceso de reconstrucción de Sri Lanka.

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, reconoció que la situación económica de su país comienza a recuperarse, pero no es lo suficientemente fuerte para afrontar esta ola de grandes desastres sin ayuda internacional.

En Indonesia la situación no es menos dramática. Las inundaciones y deslizamientos de tierra que azotaron la isla de Sumatra se han cobrado más de 900 vidas.

En Aceh Tamiang, los supervivientes se vieron obligados a caminar hasta una hora entre restos de madera y restos de vehículos para buscar ayuda.