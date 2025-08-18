El número de muertos por inundaciones repentinas en Pakistán aumentó a 670 personas

Karachi, Viva – Inundación Genial que golpeó la provincia de Khyber Pakhtunkhwa en Pakistán El noroeste ha resultado en un aumento en el número de muertes en su conjunto llegó a 670 personas, mientras que las operaciones de rescate continuaron.

Leer también: Gaza señaló que 251 personas murieron de hambre, 110 niños



Jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), el teniente general Inam Haider, en una conferencia de prensa en Islamabad el lunes, dijo que alrededor de 1,000 personas resultaron heridas en accidentes relacionados con Lluvia e inundaciones en todo el país desde el 26 de junio.

Inam dijo que las autoridades continuaron tratando de limpiar la carretera y restaurar la electricidad en los distritos que se inundaron al movilizar al ejército asistido por voluntarios.

Leer también: Ronald Tannur puede remisión el 80 aniversario de RI 4 meses





Residentes en el distrito de Shikarpur, provincia de Sindh, afectados por inundaciones paquistaníes

Mientras tanto, las fuertes lluvias desde el viernes 15 de agosto continuaron enjuagando a Peshawar, la capital provincial, y el distrito de Swabi y noshehra, que estaban al lado del otro, mientras que la nueva temporada de lluvias acechaba en los distritos de Buner, Swat, Shangla y Mansra que fueron atropellados por inundaciones. En el distrito de Harnai, la provincia de Baluchistán, las fuertes lluvias cobraban la vida de dos hijas.

Leer también: Trump quiere una reunión con Putin y Zelenskyy



Faraz Mughal, un portavoz del gobierno de Khyber Pakhtunkhwa, dijo a los periodistas que al menos 200 personas fueron declaradas desaparecidas, y se temía que el número de muertos aumentaría.

La mayoría de los desaparecidos provienen del distrito de Buner más severo afectado, y se han confirmado 220 muertes desde el viernes.

«La situación aquí es muy aterradora. No queda nada, excepto la pila de escombros y piedras gigantes, se desperdició mediante inundaciones», dijo Fazal Maabood, un funcionario de la Fundación Al-Khidmat, una de las instituciones de ayuda y rescate más grandes del país, hasta Anadolu desde el distrito de Buner.

Dijo que los equipos de rescate y voluntarios estaban tratando de encontrar a las personas desaparecidas, que se creía que estaban atrapadas bajo las ruinas, porque la lluvia y el terreno de la montaña obstaculizaron los esfuerzos de rescate.

Junto con NDMA y la Fundación Al-Khidmat, varias instituciones de ayuda han enviado asistencia a las áreas afectadas. (Hormiga)