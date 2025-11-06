El número de muertos por el tifón Kalmaegi en Filipinas asciende a 140 y más de un centenar están desaparecidos

Cebú, LARGA VIDA – Víctima fallecido consecuencia Tifón Kalmaegi es lo que lo desencadena. inundación terrible en filipina El número aumentó a 140 personas, con 127 desaparecidas, según datos oficiales hasta el jueves 6 de noviembre de 2025, mientras la tormenta avanzaba hacia Vietnam.

Reportado CNA, La Oficina de Defensa Civil Nacional confirmó 114 muertes reportadas, aunque el recuento no incluyó 28 muertes adicionales registradas por las autoridades provinciales de Cebú.

La mayoría de las muertes se reportaron en la provincia central de Cebú, donde Kalmaegi fue alcanzado el martes, provocando inundaciones repentinas y desbordamientos de ríos y otras vías fluviales, dijo Bernardo Rafaelito Alejandro IV, administrador adjunto de la Oficina de Defensa Civil.

El tifón Kalmaegi se alejó de la provincia occidental de Palawan hacia el Mar de China Meridional antes del mediodía del miércoles y avanzaba hacia Vietnam, dijeron los meteorólogos.



Coches amontonados unos encima de otros debido a las inundaciones repentinas causadas por el tifón Kalmaegi en Cebú, Filipinas

Entre los muertos se encuentran seis personas que murieron cuando un helicóptero de la fuerza aérea filipina se estrelló el martes en la provincia sureña de Agusan del Sur. La tripulación se dirigía a proporcionar ayuda humanitaria a las provincias afectadas por Kalmaegi, dijo el ejército. Los militares no dijeron la causa del accidente.

Filipinas central gravemente afectada

Los funcionarios provinciales dijeron que Kalmaegi provocó inundaciones repentinas y provocó el desbordamiento de ríos y otras vías fluviales. Las inundaciones resultantes sumergieron vecindarios, obligando a los residentes a subir a los techos de sus casas, donde pidieron desesperadamente ayuda a medida que aumentaban las aguas, dijeron las autoridades.

Al menos 71 personas murieron en Cebú, la mayoría ahogadas, otras 65 fueron reportadas como desaparecidas y otras 69 resultaron heridas, dijo la Oficina de Defensa Civil. Mientras tanto, otras 62 personas fueron reportadas como desaparecidas en la provincia central de Negros Occidental, situada cerca de Cebú.

«Hicimos todo lo posible para hacer frente a este tifón, pero, ya sabes, hubo algunas cosas inesperadas como inundaciones repentinas», dijo la gobernadora de Cebú, Pamela Baricuatro. La prensa asociada por teléfono.

Caloy Ramírez, un voluntario de rescate, dijo que las inundaciones masivas provocadas por el tifón convirtieron el martes un lujoso barrio ribereño en la ciudad de Cebú en un escenario irreconocible, lleno de camionetas derrumbadas y casas desordenadas.