El número de muertos por el terremoto de Afganistán pasa 1.400: Gobierno talibán







El número de muertos de un gran terremoto en el este Afganistán Pasó 1,400 el martes, con más de 3.000 personas heridas, Zabihullah Mujahid, un portavoz del gobierno talibán, dijo en la plataforma social X.

Los rescatistas están luchando en una «carrera contra el tiempo» para llegar al área montañosa y remota devastada por el poderoso terremoto de magnitud de 6.0 del domingo, dijo un funcionario de la ONU, advirtiendo de un aumento exponencial en el número de bajas.

El terremoto golpeó en varias provincias, causando daños extensos. Aplanó las aldeas y atrapó a las personas debajo de los escombros de casas que se construyeron principalmente de ladrillos de barro y madera y no podían resistir el shock. Terrain Rough está obstaculizando los esfuerzos de rescate y ayuda.

«No podemos permitirnos olvidar a la gente de Afganistán que enfrenta múltiples crisis, múltiples choques y la resistencia de las comunidades ha sido saturada», dijo Indrika Ratwatte, coordinadora de residentes de la ONU para Afganistán.

Instó a la comunidad internacional a dar un paso adelante. «Estas son decisiones de vida y muerte mientras corremos contra el tiempo para llegar a las personas».

Es el tercer terremoto importante desde que los talibanes incautaron el poder en 2021, y la última crisis para acosar a Afganistán, que se está recuperando de los recortes profundos para ayudar a la financiación, una economía débil y millones de personas regresaron por la fuerza de Irán y Pakistán.

Ratwatte dijo que cuando las paredes de casas de madera y barro colapsarEl techo cae sobre los ocupantes, causando lesiones o la muerte. Mientras que el área era de baja densidad, el terremoto golpeó cuando todos estaban dormidos.

«Si lo modelara en función de lo que sucedió antes, claramente no hay duda de que la tasa de víctimas será bastante exponencial», dijo.

El gobierno talibán, que solo es reconocido por Rusia, ha solicitado la asistencia de los gobiernos extranjeros y el sector humanitario.

Sin embargo, la ayuda para Afganistán es escasa debido a las crisis globales competitivas y los presupuestos de ayuda reducidos en los países donantes.

También hay oposición hacia las políticas restrictivas del gobierno talibán sobre niñas y mujeres afganas, incluida la prohibición de que trabajen para organizaciones no gubernamentales. A principios de este año, Estados Unidos destripó el dinero de la ayuda a Afganistán, en parte debido a las preocupaciones de que el dinero iba al gobierno talibán.

Kate Carey, quien es la subdirectora de la oficina de la ONU para la coordinación de los asuntos humanitarios en Afganistán, dijo que más de 420 instalaciones de salud habían cerrado o fueron suspendidas debido a la «reducción masiva» en fondos, con 80 en la región oriental, el corazón de los domingos. terremoto.

«La consecuencia es que las instalaciones restantes están abrumadas, no tienen suficientes suministros y personal, y no están tan cerca de las poblaciones afectadas como las instalaciones más locales en el momento en que se necesita atención de trauma de emergencia en las primeras 24 a 72 horas de la respuesta al terremoto», dijo Carey.

