El número de muertos por el deslizamiento de tierra de Garbage Mountain en Filipinas aumenta a 4 personas y 36 desaparecidos

Cebú, LARGA VIDA – Víctima fallecido por el derrumbe del lugar eliminación de residuos De filipina El número de personas en la central ha aumentado a cuatro, dijo un funcionario, mientras continúan las labores de rescate de decenas de personas que aún están desaparecidas.

El vertedero de Binaliw en la ciudad de Cebú, en el centro de Filipinas, se derrumbó el jueves 8 de enero de 2025, con 110 trabajadores en el lugar en ese momento. Varias estructuras e instalaciones dentro del vertedero resultaron dañadas durante el colapso del sitio.

El alcalde de la ciudad de Cebú, Nestor Archival, dijo en una publicación de Facebook el sábado que el número de muertos había aumentado a cuatro personas y que otras 12 habían sido trasladadas de urgencia al hospital.

Hasta el momento, 36 personas siguen desaparecidas, según el recuento del viernes. No hubo una actualización disponible de inmediato sobre el número de personas desaparecidas.

Las familias de los trabajadores desaparecidos mantenían el sábado la esperanza de que los encontrarían con vida.

Jerahmey Espinoza, cuyo esposo estaba entre los desaparecidos, fue al basurero con la esperanza de encontrarlo. «No lo han visto ni encontrado desde que ocurrió el desastre. Todavía esperamos que esté vivo», dijo Espinoza.

Decenas de rescatistas, incluidos policías, bomberos y personal de gestión de desastres, han estado corriendo contra el tiempo para encontrar más supervivientes en condiciones peligrosas entre los escombros de techos de hojalata retorcidos, barras de hierro y montones de basura y escombros inflamables.

«Las autoridades han confirmado que se detectaron signos de vida en determinadas zonas, lo que requirió una cuidadosa excavación y el despliegue de una grúa más sofisticada de 50 toneladas, que está en camino con escolta policial», dijo el alcalde de Cebú, Nestor Archival, en un comunicado.

«La seguridad de los trabajadores de rescate sigue siendo una prioridad máxima debido a peligros como escombros inestables y riesgos de acetileno, que están provocando ajustes en los perímetros de seguridad y el acceso controlado», dijo Archival.

Los cuatro muertos, entre ellos un ingeniero y una oficinista, eran todos empleados de un vertedero y una instalación de gestión de residuos que cuenta con 110 empleados, según el alcalde y la policía.

La causa del colapso de la pila de basura aún no está clara, pero un sobreviviente dijo a la agencia de noticias Associated Press el viernes que ocurrió en un instante sin previo aviso, a pesar de que el clima estaba bueno en ese momento. (Al Jazeera)