El número de muertos por desastres en Sumatra aumenta a 867 personas y otras 521 desaparecidas

Jacarta – La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) ha actualizado nuevamente el número de víctimas que murieron como resultado inundación y tierra corrimiento de tierras que ocurrió en la región Aceh, Sumatra Sumatra del norte y del oeste.

A juzgar por el sitio web oficial de BNPB el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 19.23 horas, los datos mostrados muestran que 867 personas han muerto y 521 personas siguen desaparecidas.

Además, 4.200.000 personas resultaron heridas. Luego, 51 distritos/ciudades se vieron afectados por inundaciones y deslizamientos de tierra en Sumatra.

Además, un total de 121.000 casas resultaron dañadas. 509 instalaciones educativas sufrieron daños, 405 puentes sufrieron daños, 1.100 instalaciones públicas sufrieron daños, 338 lugares de culto sufrieron daños y 221 edificios de oficinas también sufrieron daños.

Se sabe que el Ministro Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura (Menko PMK), Pratikno, se disculpó si la gestión de la catástrofe de las inundaciones y deslizamientos de tierra de Sumatra, concretamente en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, tuvo muchas deficiencias.

Condición del aire de la situación del desastre por inundaciones en Aceh Tamiang, Aceh. Foto : ENTRE FOTOS/Syifa Yulinnas

«Pedimos disculpas si todavía hay deficiencias en los esfuerzos para hacer frente a las inundaciones y deslizamientos de tierra en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental», dijo Pratikno durante una conferencia de prensa en el Puesto Nacional de Gestión de Desastres en Halim Perdanakusuma, Yakarta, el miércoles 3 de diciembre de 2025.

Por otro lado, Pratikno enfatizó que el presidente Prabowo Subianto había dado instrucciones muy claras a todos los ministerios e instituciones, incluidos el TNI, la Policía y el BNPB, para movilizar todos los recursos para acelerar la gestión de desastres.

Según él, el gobierno debe realizar mejoras cada hora y cada minuto para que la respuesta a las necesidades de la comunidad sea más rápida y precisa.

«Pero las instrucciones del presidente son muy claras, debemos movilizar todos los recursos del gobierno central, de todos los ministerios/instituciones, TNI, Polri, BNPB, para que cada hora, cada minuto, haya una mejora en la aceleración y una mayor respuesta a las necesidades de la comunidad», subrayó.

Las carreteras en Tarutung, Tapanuli del Norte y Sibolga quedaron bloqueadas por deslizamientos de tierra e inundaciones.

Además, Pratikno expresó su agradecimiento por la solidaridad del pueblo indonesio que ayudó a las víctimas del desastre. También agradeció a todos los oficiales y voluntarios que trabajaron duro en el campo en situaciones difíciles.