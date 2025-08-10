El número de muertos en Gaza Palestina penetraron a 212 personas, casi la mitad de los niños

Yakarta, Viva – El número de víctimas murió debido a la desnutrición o hambre en la pista Gaza, Palestina aumentó a 212. Del total, casi la mitad de los niños con un total de 98 personas.

Leer también: Mohamed Salah destacó Death & Lsquo; Pele Palestina y Rsquo; UEFA burlándose de las causas



Los datos de la víctima de desnutrición en la tira de Gaza se revelan directamente Ministerio de Salud de Gaza.

«En los hospitales en la Franja de Gaza, 11 casos de muerte debido al hambre y la desnutrición durante las últimas 24 horas. Por lo tanto, el número total de muertes por hambre ha aumentado a 212, incluidos 98 niños», dijo el Ministerio de Salud de Gaza en su declaración, citado el domingo 10 de agosto de 2025.

Leer también: El valor del legislador de los planes de evacuación de los ciudadanos de Gaza a la isla de Galang puede ser contraproducente



Desde el comienzo de 2025, 158 personas han muerto por hambre en Gaza. Mientras que en 2024, hubo 50 muertes, y cuatro personas murieron en 2023, según el comunicado.

Anteriormente, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, dijo el lunes (4/8) que el rechazo de Israel para proporcionar comida a los civiles en Gaza podría ser un crimen contra la humanidad.

Leer también: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia condenó fuertemente el plan de Israel Caplok Gaza: una violación grave de la Carta de la ONU



Turk dijo que la imagen de las personas que se morían de hambre en Gaza «le cortaron el corazón e insoportable».

Israel continúa limitando la entrada de asistencia humanitaria a Gaza, y la cantidad de asistencia permitida para ingresar muy por debajo de las necesidades, agregó.

El 7 de octubre de 2023, Israel fue atacado por un ataque de cohetes sin precedentes de la Franja de Gaza.

Después de eso, el militante del movimiento de lucha de Hamas palestino a través de la región fronteriza, disparó contra los militares y los civiles, además de retener a más de 200 personas como rehenes.

Según las autoridades sionistas, hasta 1.200 personas fueron asesinadas en el lado israelí debido al ataque.

En respuesta, los soldados israelíes lanzaron una operación de espada de hierro, que incluía ataques a objetivos civiles, y declararon un bloqueo completo de la tira de Gaza: suministro de agua, electricidad, combustible, alimentos y drogas. (Hormiga)