El número de muertos en Agam llega a 181 personas y 76 residentes siguen desaparecidos

TengoVIVA – Desastre que afectó a Agam Regency, Sumatra occidentalsigue produciendo cifras alarmantes de víctimas. Agencia Regional de Gestión de Desastres (BBPD) Agam informó que el número de víctimas mortales ascendía a 181 personas, mientras que hasta el domingo por la tarde otros 76 residentes seguían desaparecidos.

El director ejecutivo de BPBD Agam, Rahmat Lasmono, explicó que los últimos datos hasta el domingo 7 de diciembre a las 20.00 horas muestran un aumento significativo en el número de muertes.

«181 víctimas murieron y 76 víctimas no fueron encontradas hasta el domingo (12/7) a las 20.00 horas», dijo Rahmat en Lubuk Basung citado por Antara.

Según su explicación, las víctimas que murieron se distribuyeron en varios subdistritos y el mayor impacto se sintió en Palembayan. En esta zona se registraron 134 personas como víctimas. Rahmat detalló que otras 11 víctimas procedían de Malalak, 10 personas de Tanjung Raya, una persona de Matur, una persona de Ampek Nagari y 24 víctimas que aún no han sido identificadas.

Mientras tanto, los 76 vecinos que aún están desaparecidos se encuentran dispersos en varios puntos. BPBD registró seis personas desaparecidas en Malalak, 67 en Palembayan, dos en Tanjung Raya y una persona en Lubuk Basung. Rahmat confirmó que la búsqueda continuaría el lunes por la mañana. Dijo que la operación de búsqueda utilizó equipo pesado y el apoyo de un equipo SAR conjunto.

Rahmat también reveló que más de seis mil residentes tuvieron que huir a consecuencia de este desastre. El total llega a 6.206 personas que ahora se encuentran repartidas en escuelas, lugares de culto y hogares de familiares. Según él, tanto el gobierno de Nagari como los gobiernos regionales han establecido cocinas públicas para satisfacer las necesidades urgentes de los refugiados. BPBD también continúa distribuyendo logística a estos lugares.

En cuanto a las víctimas heridas, BPBD registró que 14 residentes todavía estaban bajo tratamiento. Por otro lado, los daños a la infraestructura y las instalaciones públicas muestran la enorme escala del desastre. La pérdida total se estima en 626.070 millones de IDR. Cientos de casas de residentes resultaron afectadas: 377 unidades con daños leves, 273 unidades con daños moderados y 728 unidades con daños graves.

Además, 26 puentes resultaron dañados, nueve de los cuales han sido reparados con éxito. Los daños también afectaron a 108 instalaciones educativas, 37 carreteras, 11 lugares de culto, 81 canales de riego y otras infraestructuras.