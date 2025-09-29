El número de muertos del tifón Bualoi se eleva a 11 en Vietnam







El número de muertos de Burbuja de tifón En Vietnam ha aumentado a 11, con 13 personas desaparecidas y otras 33 heridas, informó la agencia de noticias IANS.

Seis personas murieron y otras siete heridas en la provincia Ninh Binh del norte de Vietnam.

En toda la provincia, 10 casas se derrumbaron y otras 10 se les fue a los techos, informó la agencia de noticias Xinhua, citando a Nhan Dan (gente).

Se derribaron alrededor de 30 postes de electricidad, mientras que muchos árboles y grandes áreas de campos de arroz fueron aplanados, el medio de comunicación local Vnexpress citó el Departamento de Agricultura Provincial y Ambiente como diciendo.

Según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, 17 personas permanecieron desaparecidas en las provincias de Quang Tri y Gia Lai a partir del lunes por la mañana.

Mientras tanto, dos personas en la ciudad de Hue y la provincia de Thanh Hoa fueron reportadas muertas debido a las inundaciones y la caída de árboles.

Alrededor de las 10 de la tarde del domingo, los aguaceros y los fuertes vientos hicieron que el techo de almacenamiento de carbón de una planta de energía térmica en el centro de Ha Tinh colapsara, con reparaciones que se espera que tomen varios meses, según un representante de la planta.

Se pronostica que el Typhoon Bualoi se convertirá en el décimo tifón en afectar a Vietnam este año, siguiendo Typhoon ragasa.

Las autoridades locales han recibido instrucciones de monitorear de cerca las previsiones, alertar a los buques de pesca para buscar refugio, movilizar a las fuerzas y equipos de rescate y garantizar la seguridad de las personas y las propiedades, al tiempo que proporciona informes regulares al ministerio, según el informe.

A principios de este mes, el tifón Ragasa tocó tierra en Vietnam. Varias localidades costeras en las regiones del norte y central de la nación prohibieron que los buques ir al mar.

Las autoridades advirtieron que las lluvias torrenciales podrían desencadenar inundaciones en áreas bajas, inundaciones repentinas en pequeños ríos y arroyos y deslizamientos de tierra en pendientes empinadas.

Esta fue la segunda tormenta importante en amenazar a Asia en una semana. Typhoon ragasaUno de los más fuertes en golpear en años, dejó al menos 28 muertes en el norte de Filipinas y Taiwán antes de tirar tierra en China y disiparse el jueves sobre Vietnam.

El calentamiento global está haciendo tormentas como la tormenta de julio Wipha más fuerte y húmeda, según los expertos, ya que los océanos más cálidos proporcionan tormentas tropicales con más combustible, que conducen vientos más intensos, lluvias más pesadas y patrones de precipitación cambiantes en todo Asia.

