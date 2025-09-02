El número de muertos del terremoto en Afganistán se convirtió en 1.124 personas

Islamabad, Viva – Número de víctimas Delicado consecuencia terremoto terrible tierra que golpeó Afganistán Este el domingo por la noche 31 de agosto aumentó a 1.124 personas, según la Media Media Roja Afgana el martes.

Al menos 3,251 personas resultaron heridas, mientras que el terremoto destruyó más de 8,000 hogares, dijo el grupo humanitario a través de las redes sociales X.

El terremoto fue el tercer terremoto más grande que golpeó el país golpeado por la guerra desde que los talibanes afganos regresaron al poder en agosto de 2021.

Ilustración – Sismógrafo registra vibraciones de terremoto.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos registró el terremoto a 23.47 hora local, ubicada a 27 kilómetros al este-este del Mar de Jalalabad a una profundidad de 8 km el domingo por la noche, cuando la mayoría de la población estaba durmiendo.

Kunar es la provincia más severa afectada, donde el devastador terremoto destruyó varios pueblos.

El portavoz del gobierno provisional de Afganistán en la provincia de Kunar, Abdul Ghani, dijo a Anadolu que el equipo de rescate y asistencia había llegado al área afectada, y la operación continuó desde el lunes.

«El número de muertos puede aumentar porque muchas personas todavía están enterradas en ruinas», dijo.

Agregó que docenas de casas fueron destruidas en los distritos Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi y Chapa Dara en la provincia.

El gobierno provisional de Afganistán envió asistencia y equipos médicos al área el lunes, y Ghani dijo que más asistencia estaba en camino de Kabul.

Algunos países, incluido el vecino paquistaní, Irán, China e India, y los países occidentales han prometido enviar asistencia a Afganistán. (Hormiga)