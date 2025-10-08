El número de muertos debido al jarabe de tos Coldrif se eleva a 20 en Madhya Pradesh







El viceministro principal y ministro de salud de Madhya Pradesh, Rajendra Shukla, dijo el miércoles que 20 niños murieron hasta ahora debido al consumo de Jarabe de tos coldrif en el estado, mientras que cinco estaban en tratamiento.

De estos 20 niños, 17 son del distrito de Chhindwara, dos del distrito de Betul, y uno es del distrito de Pandhurna.

«20 niños han perdido la vida en el desafortunado incidente de los distritos de Chhindwara, Betul y Pandhurna. El gobierno estatal es bastante estricto. Los equipos de policía de Chhindwara han llegado a Chennai y Kanchipuram Para detener al propietario de Coldrif Manufacturing Company y se están tomando medidas estrictas en el asunto «, dijo Shukla a los periodistas.

El Diputado CM dijo además que solicitó a los médicos que no salieran a una huelga, sigan continuando su trabajo y seguir el asesoramiento del gobierno indio e ICMR (Consejo Indio de Investigación Médica) para no recetar ningún jarabe de la tos a niños de menos de cuatro años.

En particular, un grupo de médicos y representantes de la Asociación Médica India (IMA) mantuvo una protesta en el distrito de Chhindwara el martes, exigiendo la liberación de un médico del gobierno, Praveen Soni, quien recientemente fue enviado a la cárcel en relación con la muerte de los niños debido al supuesto consumo de jarabe de tos en el distrito.

El Dr. Soni es un pediatra del gobierno en Hospital civilParasia en Chhindwara, quien recientemente fue suspendido y luego enfrentó acciones legales, lo que resultó en ser enviado bajo custodia judicial de 14 días el lunes.

El representante de IMA también advirtió que si no se cumplieran sus demandas, los médicos continuarían en huelga indefinida a partir de hoy.

Además, DY CM habló sobre conocer a los niños sometidos a tratamiento en Nagpur que afirma que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para salvar la vida de los niños.

«Conocí a cinco niños que se someten a tratamiento en Nagpur, dos en el Gobierno Medical College, dos en AIIMS y uno en un hospital privado y sus familias. La gerencia y los médicos están haciendo todos los esfuerzos para salvar la vida de los niños sometidos a tratamiento», agregó Shukla.

Más temprano el martes, el Primer ministro Mohan Yadav dijo que el gobierno estatal cubriría todos los gastos de los niños sometidos a tratamiento en Nagpur afectado por la infección renal causada por el jarabe para la tos y un equipo conjunto de magistrados ejecutivos y médicos también se desplegaron en Nagpur para el monitoreo de la salud.

«El primer ministro Mohan Yadav ha ordenado que el gobierno estatal asumiría todo el costo del tratamiento para nueve niños que sufren infecciones renales causadas por el jarabe para la tos, que están siendo tratados en varios hospitales en Nagpur. Un equipo conjunto de magistrados ejecutivos y médicos se ha desplegado en Nagpur para garantizar el monitoreo médico adecuado y el monitoreo continuo de los hijos afectados», el CMO publicado en X.

El equipo mantiene una coordinación constante con las familias de los niños afectados y la gestión del hospital para garantizar todos los arreglos necesarios para el Tratamiento de los niñosEl CMO agregó en la publicación.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente