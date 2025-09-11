El número de muertos de la manifestación condujo a disturbios en Nepal aumentó a 31 personas

Katmandú, Viva – Cantidad La víctima murió Debido a la protesta Gen Z ¿Qué pasó en Nepal El jueves 11 de septiembre de 2025, ha aumentado a 31 personas, post disturbios que derrocó al primer ministro KP Sharma Oli.

El Departamento de Medicina Forense del Hospital de Educación de la Universidad de Tribhuvan, donde las víctimas fueron llevadas a someterse a un examen postmortem, declaró que hasta ahora la identidad de 25 víctimas había sido confirmada temporalmente. Otras seis personas, cinco hombres y una mujer, no han sido identificadas.

«Hemos llevado a cabo la autopsia de acuerdo con los protocolos internacionales. Se nos pide que salvemos los cuerpos, no podemos revelar los detalles de los cuerpos», dijo el jefe de departamento, el Dr. Gopal Kumar Chaudhary, como informó informado. El puesto de Katmandú.

El ejército está en guardia después de la manifestación y disturbios que golpean a Nepal

Las autoridades señalan que la mayor parte de la identificación se lleva a cabo a través de documentos encontrados en el sitio de protesta o por miembros de la familia que reconocen los cuerpos. Mientras tanto, más de 1,000 personas resultaron heridas en protestas en toda la región.

La esposa del ex primer ministro Nepal, Khanal, se encuentra actualmente en condición crítica después de los ataques en llamas que ocurrieron durante manifestaciones llenas de violencia en todo el país.

Aunque el informe anterior declaró que fue asesinado en un ataque ardiente, Ravi Laxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro y líder senior de CPN (United Socialist) Jhala Nath Kanal, estaba en condición crítica después de sufrir quemaduras severas.

Según el Katmandú Post, Chitrakar fue tratado en el Hospital Kirtipur el martes después del incidente, que ocurrió cuando los manifestantes quemaron su residencia en el área de Dallu, Katmandú, cuando todavía estaba adentro.

Las negociaciones también están en marcha entre el ejército de Nepal, el presidente Nepal Ram Chandra Paudel y el representante de la Generación de la Generación Z para determinar el liderazgo del gobierno temporal en medio de los disturbios políticos en curso.

De acuerdo a El post del HimalayaCitando la fuente, los líderes de la protesta de la Generación Z han elegido el ex presidente del Tribunal Supremo Nepal Sushila Karki como candidato que era unánime para el puesto de Primer Ministro.

La discusión comenzará entre el equipo de Karki y el líder del ejército, incluido el jefe de gabinete del ejército Ashok Raj Sigdel, y puede continuar hasta la oficina del presidente en Sheetal Niwas, dependiendo del desarrollo de la situación.

El alcalde Katmandú, Balendra Shah ‘Balen’, también ha expresado su apoyo a Karki, fortaleciendo su posición como candidato acordado en el movimiento Gen Z.

Una acción de protesta masiva comenzó el 8 de septiembre de 2025 en Katmandú y otras grandes ciudades, incluidas Pokhara, Butwal y Birgunj, luego de la promulgación de restricciones gubernamentales en la plataforma principal de redes sociales, por razones de preocupación por los ingresos por impuestos y de seguridad cibernética.

El toque de queda se aplicó en varias ciudades, incluida Katmandú, para controlar la situación, que continuará hasta el viernes por la mañana, según un comunicado emitido por el Ejército de Nepal.

Los manifestantes exigieron el final de la «corrupción y el favoritismo en el gobierno» en el gobierno. Quieren que el gobierno sea más responsable y transparente en el proceso de toma de decisiones.

La decepción de la comunidad se volvió cada vez más cuando la tendencia de los «bebés de Nepo» en las redes sociales reveló el lujoso estilo de vida de los políticos, lo que destacó la brecha económica entre ellos y los ciudadanos comunes.