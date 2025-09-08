El número de muertos de la asamblea de Taklim se derrumbó en Bogor para aumentar en 4 personas

BogorVIVA – El número de muertos se derrumbó Asamblea de Taklim Asobiyah en la aldea de Sukamakmur, pueblo de Ciapus, distrito de Ciomas, regencia de Bogor, aumentó a 4 personas.

El jefe de emergencia de Bogor Regency BPBD, Andi Sumardi, dijo la última víctima morir Era una mujer llamada Yuli, por lo que el sacrificio total del alma ahora es de cuatro.

«El número de muertos aumentó a 4 víctimas en nombre de Yuli», dijo Andi. Viva bogorLunes 8 de septiembre de 2025.

El Consejo Taklim en Bogor se derrumbó durante la conmemoración del cumpleaños del Profeta Muhammad Saw Foto : Viva Bogor/M Aprian Romadhoni

El desgarrador incidente ocurrió en la Asamblea de Asobiyah Taklima el domingo por la mañana 7 de septiembre de 2025, alrededor de las 08.30 WIB, cuando los peregrinos estaban conmemorando el cumpleaños del Profeta Muhammad.

El edificio de dos pisos se derrumbó de repente y pasó a más de 50 personas en él. Los residentes que se asustan inmediatamente evacuaron, asistidos por oficiales de BPBD, TNI, POLRI y voluntarios conjuntos.

Basado en el informe Bogor Regency BPBD, hasta el domingo por la tarde había docenas de lesiones dispersas en varios hospitales en la ciudad y la regencia de Bogor.

Murió víctima: 4 personas

1. Irni Susanti – Medika Dramaga Hospital, residente de la aldea de Sukamakmur

2. Ulan – Hospital PMI, residentes de la aldea de Sukaluyu

3. Nurhayati – Hospital PMI, residentes de la aldea de Sukaluyu

4. Yuli – Hospital Ummi, residentes de la aldea de Sukamakmur

Mientras que las víctimas heridas de más de 70 personas, con detalles de lesiones graves, medianas y leve. Algunas de las víctimas todavía eran niños, incluidos niños pequeños de 2.5 años que resultaron gravemente heridos.

Las víctimas fueron tratadas en varios centros de salud, que van desde el Hospital Bogor City, el Hospital PMI, el Hospital Karya Bhakti Pertiwi, el Hospital Ciawi, el Hospital Marzuki Mahdi, el Hospital Medika Dramaga, hasta varias clínicas y centros de salud circundantes.

Los resultados del análisis temporal del BPBD mencionan la causa principal del colapso del edificio es una estructura que no es resistente, por lo que no puede resistir la carga de los peregrinos en grandes cantidades.

BOGOR Regency BPBD TRC junto con el aparato conjunto realizan inmediatamente la evacuación, el material de limpieza y la recopilación de datos de las víctimas. Además, el equipo también brinda educación y asistencia para desastres a las familias de las víctimas.

Hasta la noche, el proceso de evacuar el material de las ruinas aún está en curso. El gobierno de Bogor Regency asegura que todos los costos de mantenimiento de las víctimas aumentarán, mientras que las autoridades realizan más investigaciones relacionadas con la construcción del edificio de la Asamblea.