El número de muertes de Ponpes se derrumbó en Sidoarjo a 14 personas, 49 en la búsqueda

SidoarjoVIVA – Junta Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) Suelte los últimos datos víctima Como resultado del colapso del edificio de internado islámico Al-Khoziny en Regency Sidoarjo, Java Oriental.

Basado en los últimos datos hasta el viernes 3 de octubre de 2025, a 23.05 WIB, el número de víctimas se registró en 167 personas. De estos, se han encontrado 118 personas con detalles; 103 personas en un sobreviviente, 14 personas murieron y una persona regresó a casa sin la necesidad de un tratamiento médico adicional.

«De los sobrevivientes, hasta 14 personas todavía estaban recibiendo tratamiento en el hospital, 89 personas se les permitió irse a casa y una persona fue derivada al hospital en Mojokerto», dijo el jefe de datos e información de BNPB, Abdul Muhari, en su declaración, el sábado 4 de octubre de 2025.



La condición colapsada de Al Khozinnya Islamic Boarding School, Sidoarjo, East Java

«Mientras tanto, hasta otras 49 personas (basadas en la lista de asistencia publicada por el internado) todavía están en busca del equipo SAR combinado», agregó

En cuanto a los resultados de la operación de búsqueda el viernes, el equipo SAR logró evacuar ocho cuerpos de la escena. Proceso de búsqueda y Evacuación Todavía continuó con el pleno apoyo de Basarnas, BPBD, TNI-Polri, PMI, Tagana, Departamento de Bomberos y otros elementos voluntarios.

Cronología del descubrimiento del cuerpo

A las 07.30 WIB, la primera víctima fue evacuada con éxito en la ubicación de la ablución del sector A2, seguida de una víctima adicional en 07.36 WIB en la misma ubicación. Además, a las 10.17 Wib, el equipo nuevamente evacuó a las víctimas en el sector oriental de A2. Los siguientes hallazgos ocurrieron a 11.34 WIB en el sector A4.

La búsqueda continúa hasta el mediodía y la noche. A las 14.00 WIB, una víctima fue evacuada con éxito en el sector A3, luego a las 17:15 WIB volvió a encontrar víctimas en el mismo lugar. Se encontraron dos víctimas adicionales en el tiempo adyacente, a saber, 17.17 WIB en el sector A1 y 17:30 WIB en el sector A2.

Con esta adición, un total de ocho víctimas fueron evacuadas con éxito en H.5, que se extendieron en los sectores A1, A2 (lugar de ablución), A3 y A4. El proceso de limpieza de restos ahora se centra en el lado norte, especialmente en la parte del edificio que ya no está integrado con la estructura principal.

Para obtener información, el sector A1 a A4 es la división de áreas de búsqueda establecidas por Basarnas y el equipo SAR combinado para facilitar la coordinación y acelerar el proceso de evacuación.