El número de muertes de los disturbios de Nepal aumentó a 72 personas, 59 manifestantes

Katmandú, Viva – Víctima Delicado Debido a la protesta la semana pasada en Nepalque se llama ampliamente la «Revolución de la Generación Z», ha llegado a 72 personas, dijo el jefe del secretario del gobierno de Nepal, Eaknarayan Aryal el domingo.

«Del total de la muerte, 59 personas fueron manifestantes10 prisioneros y tres son oficiales de seguridad «, dijo Aryal según lo citado por el sitio de noticias en línea de Khabar.

Aryal agregó que 134 manifestantes y 57 policías resultaron heridos en el choque.



Los disturbios están dominados por el gen Z roto en Katmandú, Nepal.

Primer Ministro, mientras que Nepal Sushila Karki determinó la asignación de fondos de 1 millón de rupias Nepal (alrededor de Rp 114.8 millones) a la familia cada vez que la víctima murió en disturbios el.

Karki, el ex jefe del presidente del país, asumió el cargo de jefe de gobierno provisional el viernes.

Mientras tanto, los actos de vandalismo llevados a cabo durante la protesta se consideraron como actos criminales y Karki, pidiendo una investigación completa de la causa de los disturbios masivos. También dijo que el gobierno estaba investigando los ataques contra edificios parlamentarios, la Corte Suprema, el complejo comercial y la propiedad privada.

El 4 de septiembre, la autoridad de Nepal bloqueó la principal plataforma de redes sociales porque cruzó la fecha límite para registrarse en el Ministerio de Comunicación. Esto fue respondido por muchas personas, especialmente la generación más joven, saliendo a las calles.

Aunque la prohibición ha sido revocada, no detiene las protestas masivas y los disturbios que ocurren después.

La protesta finalmente hizo que el primer ministro Nepal Sharma Oli renunciara el martes después de que los manifestantes invadieron el Parlamento y quemaron las casas de varios altos funcionarios en Katmandú.

La acción del vandalismo alentó a la policía a disparar cañones de agua, gases lacrimógenos y balas afiladas para disolver los manifestantes.

El mismo día, el ejército finalmente intervino para mantener el orden público en la ciudad capital de Nepal y otras ciudades. (Hormiga)