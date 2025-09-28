





Más de 66,000 palestinos han sido asesinados en la Guerra de Israel-Hamas, el Ministerio de Salud de Gaza dijo el domingo, un día antes de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Al detener la ofensiva continua de Israel en la Franja de Gaza.

Netanyahu ha estado bajo una fuerte presión internacional para poner fin a la guerra. Los aliados occidentales clave se han unido a una lista creciente de países que reconocen a un estado palestino sobre las objeciones israelíes. La Unión Europea está considerando sanciones contra Israel y hay movimientos en crecimiento para un boicot deportivo y cultural contra Israel.

Después de que docenas de delegados salieron del pasillo, un desafiante Netanyahu dijo a otros líderes mundiales el viernes en la Asamblea General de la ONU que su nación «debe terminar el trabajo» contra Hamas en Gaza mientras sus militares continuaban su ofensiva en la ciudad de Gaza.

Trump hasta ahora se ha quedado detrás de Israel. Pero el líder estadounidense ha mostrado signos de impaciencia últimamente, particularmente después del bombardeo de Israel de Qatar a principios de este mes en lo que parece haber sido un intento fallido de matar el liderazgo de Hamas. En la reunión de la Casa Blanca del lunes, se espera que Trump comparta una nueva propuesta para terminar la guerra.

Cuarenta y ocho rehenes todavía se mantienen cautivos en Gaza, alrededor de 20 de ellos que Israel cree que está vivo. Las conversaciones de alto el fuego se han estancado desde la huelga ampliamente condenada de Israel en Doha, Qatar.

El plan de alto el fuego de 21 puntos de Trump

Trump ha presentado una propuesta de 21 puntos para un alto el fuego inmediato. La propuesta incluiría la liberación de todos los rehenes dentro de las 48 horas y una retirada gradual de las fuerzas israelíes de la palestino Enclave, según tres funcionarios árabes informó sobre el plan. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones en curso, dijeron que la propuesta no es definitiva y que los cambios son muy probables.

Trump discutió la propuesta con los líderes árabes en Nueva York al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Un funcionario de Hamas dijo que el grupo fue informado sobre el plan, pero aún no ha recibido una oferta oficial de mediadores egipcios y qataríes. Hamas ha dicho que está listo para «estudiar cualquier propuesta de manera positiva y responsable».

El funcionario dijo que el grupo había dicho anteriormente que estaba dispuesto a liberar a todos los rehenes a cambio de un fin de la guerra y una retirada completa de las fuerzas israelíes de la franja.

El embajador de los Estados Unidos en Israel estará en El Cairo para empujar el alto el fuego

El embajador de los Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, visitará a El Cairo para reunirse con funcionarios egipcios para discutir el alto el fuego, así como los lazos deshilachados de Egipto con Israel, según los funcionarios.

El viaje probablemente tendrá lugar a principios del próximo mes, según dos funcionarios egipcios que hablaron bajo condición de anonimato porque los detalles del viaje aún no se han publicado. La Embajada de los Estados Unidos en Israel dijo que Huckabee viajará a El Cairo como parte de «consultas diplomáticas regulares» entre socios regionales.

La relación entre Israel y Egipto «el primer país árabe en establecer los lazos con Israel» se ha desentrañado en los últimos meses sobre el ataque de Israel dirigido al liderazgo de Hamas en Doha y las preocupaciones de que los palestinos expulsaron de la Franja de Gaza podrían inundarse en Egipto. Israel también ha expresado su preocupación por una acumulación militar egipcia en la península del Sinaí, una violación del tratado de paz de 1979 entre los dos países.

Explosiones sin parar reportadas en Gaza

Hospitales locales en el centro Gaza dijo que al menos 10 personas fueron asesinadas cuando al menos dos ataques golpearon casas en el campo de refugiados de Nuseirat. El ministerio dijo en su informe diario que el número de muertos ha aumentado a 66,005, con otros 168,162 heridos desde el ataque del 7 de octubre de Hamas de 2023. Entre los muertos había 79 que fueron llevados a los hospitales en las últimas 24 horas, dijo.

El ministerio, parte de la administración dirigida por Hamas, no diferencia entre civiles y militantes en su momento, pero ha dicho que las mujeres y los niños constituyen alrededor de la mitad de los muertos. Sus cifras son vistas como una estimación confiable por la ONU y muchos expertos independientes.

Los residentes informaron que escucharon sonidos de explosiones durante la noche en toda la ciudad, probablemente proveniente de la demolición de edificios a través de la detonación de vehículos y robots cargados de explosivos. «Eran sin parar», dijo Baker, un palestino que se refugia cerca de un hospital Shifa, sobre las explosiones.

El ejército israelí no hizo comentarios de inmediato sobre las huelgas, pero dijo que alcanzó 140 objetivos militares de Hamas en las últimas 24 horas, incluidos militantes, equipos de observación e infraestructura.

La ofensiva de Israel ha destruido vastas áreas de Gaza, desplazadas alrededor del 90 por ciento de la población y ha causado una catastrófica crisis humanitariacon expertos que dicen que Gaza City está experimentando hambruna.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente