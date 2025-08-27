El número de divorcios en Java central hasta julio de 2025 alcanzó los 22,468 casos

Semarang, Viva – Número de casos divorcio De Java central Hasta julio de 2025, alcanzó un número preocupante, que era 22,468 casos. Esta cifra es el enfoque principal en la reunión entre el Presidente del Tribunal Superior de Java Central (PTA), Rokhanah, y el Gobernador de Java Central, Ahmad Lutfi, en Semarang, martes 26 de agosto de 2025.

Durante la reunión, la PTA Central Java entregó varios programas prioritarios, incluidos los esfuerzos para reducir los números boda niños y brindan garantías legales para mujeres y niños después de un divorcio.

PTA Central Java es activo en sinergia con varias partes, incluida la colección cruzada, para proporcionar socialización y educación para prevenir el matrimonio infantil. Esta educación se dirige a varios niveles, que van desde estudiantes de secundaria junior y senior hasta padres a nivel primario.

Ilustración de la angustia, divorcio

«También estamos apuntando a otras organizaciones comunitarias. Esos son todos los programas para suprimir los matrimonios de los niños», dijo Rokhanah.

Este esfuerzo está en línea con el Programa del Gobierno Provincial y la Agencia de Tribunales Religiosos (Badilag) para garantizar la protección de los niños y las mujeres.

Además de suprimir el número de matrimonio de niños, la PTA Central Java también se centra en programas de garantía legal para mujeres y niños después de un cargador.

Rokhanah explicó, uno de los programas interesantes que podrían adoptarse provino de una de las ciudades de Java Oriental, en colaboración con las empresas.

A través de las regulaciones regionales, una vida para ex esposa y niños puede deducirse directamente de los salarios de exhusband que trabajan en la empresa.

«Si en Gresik es un acuerdo de cooperación con las empresas. Hay casi 60 empresas allí. Bueno, eso fue que si su ex esposo hubiera trabajado en la compañía, su salario fue interrumpido de inmediato para cumplir con los derechos de los niños y su ex esposa», explicó Rokhanah.

El gobernador Ahmad Lutfi expresó su interés en adoptar lo que se hizo en Java Oriental.

«Creo que se puede adoptar, luego intente verificar desde el departamento», dijo.

Informe Teguh Joko Sutrisno/TVone Semarang