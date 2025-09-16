El número de disturbios de demostración en Makassar aumentó a 53 personas

Macasses, Viva – La policía anunció nuevamente el desarrollo de disturbios después de la acción demostración que tuvo lugar el 29-30 de agosto de 2025 en Makassar. El incidente fue marcado previamente por la quema de la oficina de DPRD de la ciudad, la oficina de DPRD provincial del sur de Sulawesi, la destrucción del puesto de policía, al robo de los cajeros automáticos del banco Sulselbar.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de South Sulawesi Kombes Pol Didik Supranoto dijo que el número de sospechosos involucrados ahora ha aumentado.

«Hasta ahora, ha habido un aumento en el número de sospechosos. Por lo tanto, ahora hay 53 sospechosos, que constan de 43 adultos y 11 niños», dijo Didik durante una conferencia de prensa en Mapolrestabes Makassar, martes (9/16/2025).



Comisionado Jefe de Policía de Makassar Pol Arya Perdana (medio)

Didik detalló, anteriormente solo había 42 personas nombradas como sospechosos, pero ahora el número ha aumentado a 53. Tienen diferentes roles desde la ubicación de los eventos que también son diversos.

Para el caso de la persecución de un taxista de motocicleta en línea llamado Dandi hasta que murió, la policía ha nombrado a tres sospechosos. Didik afirmó que no descartó la posibilidad de que el número aumente.

Además, los dos puestos policiales que fueron quemados dieron como resultado cuatro personas como sospechosos. Para el caso de incitación a través de la ley ITE, hay un sospechoso. Mientras que en el robo de máquinas de cajeros automáticos Sulselbar bancarios, de cuatro personas ahora han aumentado a diez sospechosos.

«Todo esto todavía está en el proceso de investigación. Dos puestos policiales que han sido quemados han sido arrestados», dijo Didik, quien fue acompañado por la comisionada jefe de policía de Makassar, Arya Perdana, y directora de la Jefe de Investigación Criminal de Investigación Criminal de Investigación Criminal de Sulawesi, Setiadi Sulaksono.

Especialmente para 11 niños involucrados en casos legales, dijo Didik, han recibido el manejo de acuerdo con las reglas aplicables.

«Todavía hay un hijo en el proceso de investigación. Cuatro sospechosos (niños) fueron depositados en la ciudad de Makassar PPA UPTD. Cinco personas fueron depositadas en el desarrollo social y otros dos fueron devueltos a los padres y permanecieron manejados por PPA Polres», explicó.

Para obtener detalles en cada escena, Didik agregó, en los disturbios de la oficina provincial de DPRD, había 14 sospechosos, en la oficina de dos sospechosos de la alta fiscalía, así como en la oficina de DPRD de la ciudad de Makassar, había 18 sospechosos.

«Entonces, 18 de estos sospechosos se dividieron en dos, 14 de estas personas cometieron destrucción y quema. Luego cuatro cometieron robo. Los cuatro sospechosos fueron manejados por la estación de policía de Rappocini», explicó.

La Policía Regional del Sur de Sulawesi enfatizó que la investigación aún estaba en curso y se expandiría. La policía también solicitó la participación comunitaria en el mantenimiento de la seguridad para que sigan siendo propicio.

Mientras tanto, el comisionado jefe de policía de Makassar, Pol Arya Perdana, agregó que su partido no había dejado de explorar este caso, especialmente sobre el cerebro intelectual detrás de los disturbios.

«Para la divulgación de actores intelectuales hasta el día de hoy, seguimos luchando por explorar. Esto todavía está bajo investigación. Si hay un desarrollo, transmitimos a colegas», dijo Arya.

Hasta ahora, según Arya, los investigadores han examinado el contenido de los teléfonos celulares de los sospechosos para rastrear el flujo de comunicación con los sospechosos de dar instrucciones en disturbios. Pero los resultados no han encontrado claridad. (ENTRE)