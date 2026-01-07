El número de despidos alcanzará las 80 mil personas en 2025, el CSIS recuerda al gobierno este riesgo

Jacarta – El investigador principal del Departamento de Economía del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), Deni Friawan, dijo que estaba en problemas desempleo En Indonesia actualmente, aunque la tasa agregada es baja, es decir, sólo alrededor del 4,8 por ciento, en términos absolutos el valor alcanza alrededor del 7 por ciento con criterios de desempleo muy amplios.

Además, aunque la tasa de desempleo en Indonesia está disminuyendo, en realidad esto sólo ocurre en el sector informal.

«Y lo que es preocupante, el nivel Despidos está aumentando día a día. Según datos del Ministerio de Trabajo, en 2025 se despedirá a unas 80.000 personas, frente a las 67.000 personas anteriores. «Donde se produjeron la mayoría (de los despidos) en Java Occidental, Banten y Java Central», dijo Deni en la conferencia de prensa ‘Perspectivas 2026: Amenazas y Riesgo Inestabilidad Económica, Social y Política’ virtualmente, miércoles 7 de enero de 2026.



Ilustración de un solicitante de empleo Foto : ENTRE FOTOS/Arif Firmansyah

Admitió que una de las cosas más preocupantes es el problema del desempleo entre la generación joven y educada, que según él es una clasificación entre personas con alfabetización digital y personas que hablan.

«Por ejemplo, si se han esforzado pero aún no consiguen trabajo, lo que surgirá es cinismo e insatisfacción como vimos ayer a finales de agosto de 2025», dijo.

Luego hay otro riesgo no menos preocupante que su altura. número Según él, el desempleo está aumentando. precio alimentos que también reducirán la inflación. Especialmente antes de ciertos momentos, como antes del mes sagrado del Ramadán o incluso del Eid.

Por lo tanto, aunque los datos muestran que las cifras de inflación general siguen siendo bajas en general, de hecho se ha observado que las cifras volátiles de los alimentos y los precios de los principales productos básicos han aumentado.

«Por ejemplo, el arroz de hoy cuesta 15.000 rupias (por kg), y cuando, por ejemplo, es Eid o Ramadán y en algunas zonas hay desastres, se teme que si no hay reservas, los precios de los alimentos aumentarán», dijo Deni.

Aparte de eso, Deni también expresó su preocupación por la creciente volatilidad de los precios. energía. Reconoció que con la caída del crecimiento económico mundial, se estima que los precios globales de la energía también se desacelerarán.