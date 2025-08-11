El número de camiseta de John Collins con Clippers reveló

John Collins comienza un nuevo capítulo de su carrera en la NBA con Los Angeles Clippers, la última jugando para el Jazz de Utah. Como resultado, esto requiere el número de camiseta, el delantero atlético se pondrá en esta próxima temporada.

Collins pasó las primeras seis temporadas de su carrera con los Atlanta Hawks, quienes lo seleccionaron con la 19a selección del Draft de la NBA 2017. Sin embargo, Atlanta lo envió a Utah a cambio de Rudy Gay y Draft Compensation durante la temporada baja de 2023.

Collins mantuvo su sólida producción en las dos temporadas que representó al jazz. Promedió 16.5 puntos, 8.4 rebotes y 1.5 asistencias por juego después de 108 apariciones totales. Disparó 53% desde el campo, incluido 38.2% desde más allá del arco, y 81.9% desde la línea de tiros libres.

Al entrar en su novena temporada, Collins llevó el número 20 durante su tiempo con los Hawks y el jazz. Y por lo que parece Ese seguirá siendo el caso Cuando comienza la temporada 2025-26 con los Clippers, según Etienne Catalan.

«John Collins (@JCollins20_) usará el número 20 para los #Clippers. Número el último usado por Justise Winslow en 2022», dijo Catalan.

¿Qué sigue para John Collins, Clippers?

A los 27 años, John Collins ofrece una valiosa experiencia en la cancha delantera para los Clippers. Su experiencia en playoffs con los Hawks, especialmente durante su carrera en las Finales Este en 2021, es un ejemplo importante de lo que Los Ángeles buscaba reforzar esa área de la lista.

Los Clippers hicieron su debida diligencia al hacer la adición al equipo esta temporada baja. Firmaron a los jugadores veteranos para reforzar su núcleo, a saber, Brook López, Chris Paul y Bradley Beal. En cuanto a Collins, lo adquirieron del Jazz en un acuerdo de tres equipos con el Miami Heat. Debido a eso, se mudaron de Norman Powell, quien fue uno de sus principales anotadores la temporada pasada.

Los Ángeles actualmente tiene la lista más antigua de la NBA y una de las más antiguas en la historia de la liga. Ocho de los 17 jugadores enumerados tienen 30 años o más, con cinco de 34 años o más.

Esto indica que los Clippers están adoptando un enfoque de ganar ahora, mostrando la determinación de competir por el título de la NBA 2026. Con las estrellas veteranas Kawhi Leonard, James Harden, Chris Paul y Bradley Beal queriendo otra oportunidad en el trono, querrán aprovecharlo al máximo antes de que se agote el tiempo para cada uno de ellos.

Los Ángeles terminó con un récord de 50-32 la temporada pasada, terminando con el quinto lugar de la clasificación de la Conferencia Oeste. A pesar de sus esfuerzos, no fue suficiente ya que perdieron ante los Denver Nuggets en una serie competitiva de siete juegos en la primera ronda de los playoffs.

Los Clippers han demostrado que pueden seguir siendo una amenaza siempre que Leonard y Harden estén juntos en la cancha. Y con sus adiciones este verano, el equipo tiene la intención de ser un contendiente serio una vez que la temporada se pone en marcha.

En cuanto a Collins, buscará proporcionar un gran impacto en ambos lados de la pelota. Puede ser una amenaza de lob en la ofensiva mientras muestra su atletismo y versatilidad en defensa. Esto puede elevar la calidad de los Clippers en su conjunto, especialmente si aterriza el punto de partida en el poder delantero.