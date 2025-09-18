El número 1 sigue siendo un recién llegado

Yakarta, Viva – Mercado híbrido móvil En Indonesia, en agosto de 2025, mostró un cambio de tendencia interesante. Algunos modelos experimentaron una disminución en las ventas, mientras que otros registraron un aumento significativo.

Ver Viva Automotive En los últimos datos de Gaikindo, jueves 18 de septiembre de 2025, Suzuki fronx Hybrid, que es un recién llegado, sigue siendo el mejor vendido con un total de 1.317 unidades. Aun así, la cifra disminuyó bastante lejos de julio, que había tocado 2,047 unidades.

En segundo lugar, Toyota Kijang Innova Zenix Hev registró 1,292 unidades. Este modelo sigue siendo consistente en el mantenimiento del interés del consumidor a pesar de que cayó ligeramente de 1.398 unidades en julio.

Honda HR-V E: HEV ocupa el tercer lugar con 901 unidades. En comparación con julio, que alcanzó 1.268 unidades, su rendimiento parecía un poco debilitado.

Suzuki XL7 Hybrid en realidad muestra un aumento positivo con 783 unidades. Esta cifra se elevó bastante a partir de los logros del mes anterior que eran solo 493 unidades.

Chery Tiggo 8 CSH está presente como un recién llegado a los diez primeros con 356 unidades. Su presencia indica que un automóvil híbrido de China comienza a llamar la atención de los consumidores indonesios.

Toyota Yaris Cross Hev publicó 217 unidades en agosto. Estas ventas disminuyeron en comparación con julio, que fue más alta en 334 unidades.

Hyundai Palisade Hybrid registró un aumento con 169 unidades. Anteriormente, este gran SUV solo vendía 119 unidades en julio.

Toyota Alphard Hev también mostró un mejor rendimiento con 155 unidades. Esta cifra se duplica que en julio, que solo registró 65 unidades.

Los dos últimos modelos, el Suzuki Grand Vitara con 121 unidades y Chery Tiggo Cross CSH con 95 unidades, cerraron los diez primeros. Ambos reemplazaron el Lexus LM350H y Honda Civic E: Hev que había ingresado a la lista de los meses anteriores.