El nuevo transmisor ‘All Access’ de CNN pone gran atención en los espectadores móviles

CNN apunta a poner más énfasis en las noticias y menos en el cable a medida que lanza un nuevo nivel de transmisión por suscripción que tendrá más funciones para una audiencia que quiere noticias primero y una conexión a la televisión tradicional en segundo lugar.

Sin duda, el nuevo medio de transmisión “All Access” de la compañía presenta su programación de cable tradicional: casi todas las horas en vivo de la red lineal entre las 5 am y la medianoche, con algunas excepciones. Pero su objetivo principal es atraer a los espectadores de CNN que estén interesados ​​en las últimas noticias sobre temas de actualidad, y no necesariamente en franjas horarias o talentos.

“All Access” ofrece colecciones de videos recientes que podrían ayudar a los suscriptores a ponerse al día con cualquier tema, desde el reciente escándalo de apuestas deportivas que involucró a un jugador y entrenador de la NBA, hasta el cierre del gobierno. Contará con transmisiones especiales en vivo dedicadas a brindar a los espectadores una visión inmediata de los eventos que se desarrollan en el momento. Y sus suscriptores también podrán ver la biblioteca de películas y programación documental de CNN. Los suscriptores tradicionales de televisión de pago también podrán utilizar el producto, un guiño a las necesidades de CNN y de los padres. Descubrimiento de Warner Bros. mantener relaciones con proveedores de cable y satélite incluso cuando más consumidores migran a la transmisión de video.

«Ofrecemos todo el periodismo líder en la industria de CNN en un solo lugar, accesible desde cualquier dispositivo», dijo Alex McCallum, vicepresidente ejecutivo de productos y servicios digitales de CNN. «Ya sea que sea un fanático de la narración en video premium y en vivo sobre la cual CNN construyó su nombre, o prefiera contenido breve que lo ponga al día con las noticias esenciales y las historias de estilo de vida del día, las audiencias ahora pueden interactuar y consumir toda la amplitud de la narración de clase mundial por la que CNN y sus periodistas de confianza son conocidos, como mejor les funcione».

CNN necesita cortejar a los espectadores que ya no ven el cable como una parte integral de su dieta mediática. Se proyecta que CNN perderá el 7,6% de su base de suscriptores de televisión paga para fines de 2026, según estimaciones de Kagan, una unidad de investigación de mercado de S&P Global Intelligence. Se estima que CNN tendrá 67,1 millones de espectadores en 2024, según Kagan, pero se estima que tendrá solo 62 millones para fines del próximo año.

CNN pide 6,99 dólares al mes o $69,99 al año, para el nuevo nivel de contenido: su segundo intento de construir un medio de transmisión por suscripción.

A diferencia del esfuerzo anterior, CNN+, que se lanzó y fue eliminado durante unas pocas semanas en 2022El nuevo “All Access” se basa más en los videos y los informes que CNN produce todos los días, en lugar de presentar una batería de nuevos programas dirigidos por presentadores y coloridos colaboradores. Los reporteros, productores y corresponsales de CNN están trabajando en todo el mundo, pero es posible que no puedan obtener más que unos pocos minutos de tiempo para su trabajo en la televisión tradicional. “All Access” no se centrará únicamente en el informe de la cadena lineal centrado en la política y las últimas noticias, y dependerá en gran medida del vídeo que ya está en producción para generar ingresos adicionales.

Pero CNN está lanzando el producto una vez más en un momento de gran incertidumbre para su empresa matriz. En 2022, CNN+ debutó justo cuando la antigua Discovery Communications estaba trabajando para adquirir la antigua Warner Media de su propietario, AT&T. El nuevo debut en streaming de CNN se produce cuando Warner Bros. Discovery, que había estado buscando dividir sus activos de televisión tradicionales y sus operaciones de streaming y estudio, esencialmente ha dicho que considerará ofertas para comprar la compañía o varias partes de su cartera.

Los suscriptores tendrán acceso a varios canales más allá de la transmisión lineal de CNN en EE. UU. La transmisión internacional de CNN también está disponible, junto con dos canales FAST: uno dedicado a titulares de noticias de última hora, muy parecido al antiguo medio de cable lineal CNN Headline News, y otro vinculado a las series y programas documentales originales de CNN.

CNN agregará programación nueva del personal actual. Anderson Cooper presentará “All There Is Live”, una extensión de transmisión de su podcast centrada en el duelo. Cooper hablará con los invitados sobre experiencias de duelo y pérdida, y responderá al chat interactivo en vivo. El programa se transmitirá por sí solo y los episodios estarán disponibles al día siguiente a través de All Access. Donie O’Sullivan se unirá a las personas en viajes espirituales mientras buscan nuevas fuentes de significado en «Devoted». Y Harry Enten ofrece una mirada estadística a las historias de las noticias con “The Enten Factor”. Un programa que comenzó con CNN+, “5 Things With Kate Bolduan”, un vistazo rápido a las principales noticias del ciclo de noticias, se ofrecerá en All Access.