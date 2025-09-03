El nuevo taller en Cimahi es un controlador de motocicletas alternativo

VIVA – Taller La moto es un lugar especial que proporciona servicio Mantenimiento, reparación y mejora del rendimiento de la motocicleta. En el taller de reparación de motocicletas, el propietario del vehículo puede hacer varios tipos de servicios que van desde el cambio de aceite, ajuste, verificación de frenos, servicio del motor, hasta la mejora de la electricidad.

Alto interés público en los servicios de mantenimiento Motor Matic Fomente el taller de la velocidad del arte para expandir su red. A principios de septiembre de 2025, este taller abrió oficialmente la cuarta sucursal en Cimahi. La presencia de esta nueva sucursal está destinada a facilitar el acceso al cliente en el área metropolitana de Bandung que ha estado esperando el servicio de arte y velocidad más cercano.

Art N ‘Speed ​​inaugura la cuarta rama en Cimahi

Se sabe que Art N ‘Speed ​​estuvo por primera vez en Depok, West Java, antes de abrir ramas en Bekasi y Pamulang, South Tangerang. La presencia de la rama de Cimahi marcó sus nuevos pasos en el oeste del oeste de Java.

El fundador y CEO de Art N ‘Speed, Arie Abonk, explicó que la decisión de abrir esta cuarta sucursal se tomó después de recibir muchas aportes de los clientes.

«La apertura de sucursales en Cimahi no es exenta de razón. Según los datos que hemos obtenido, las solicitudes provenientes de la comunidad circundante, especialmente la ciudad de Bandung y Cimahi, son muy altas», dijo Arie Abonk, citada por Viva directamente el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Art N ‘Speed ​​Cimahi es la cuarta rama que está presente para satisfacer la necesidad de mantenimiento automático de motocicletas. Anteriormente, Art N ‘Speed ​​tenía tres ramas ubicadas en puntos estratégicos.

En cuanto a las instalaciones proporcionadas, como las máquinas Dynotest y Remaps para optimizar el rendimiento de las motocicletas automáticas, los servicios gratuitos de endoscopía del motor que permiten a los clientes ver la condición del motor visualmente antes y después del mantenimiento, a una sala de espera cómoda.

Además de los servicios regulares, Art N ‘Speed ​​también ofrece programas de membresía para clientes que rutinariamente atienden. Esta membresía incluye varios beneficios, como acceso al servicio de remolque de 24 horas, descuentos especiales y prioridades de cola en todas las sucursales.

La apertura de la rama en Cimahi muestra el compromiso de la velocidad del arte para continuar desarrollándose junto con las crecientes necesidades de la comunidad para el mantenimiento de motocicletas automáticas. Según Arie, los aportes de los clientes seguirán siendo la base para el desarrollo futuro de servicios.

«En el futuro, continuaremos recibiendo aportes y sugerencias de los clientes para mejorar la calidad de los servicios y siempre convertirnos en el mejor taller elegido por los propietarios automáticos de motocicletas», dijo Arie.

Con el establecimiento de la cuarta rama en Cimahi, Art N ‘Speed ​​fortaleció aún más su posición en West Java. Se espera que la presencia de este taller facilite el acceso a la comunidad, especialmente a los propietarios automáticos de motocicletas en el área metropolitana de Bandung, para servicios de mantenimiento más asequibles y transparentes.