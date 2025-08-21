El nuevo Suzuki Ertiga ya está disponible en el concesionario

Nueva Delhi, Viva – Suzuki Ertiga El último está oficialmente presente en varios distribuidores de la India. Su presencia inmediatamente atrajo la atención porque trajo una serie de actualizaciones a las características de diseño, comodidad y seguridad.

Leer también: Las ventas de los concesionarios Suzuki se dispararon, este es el automóvil más cazado



Citado por Viva Automotive de Rushlane, jueves 21 de agosto de 2025, la dimensión Ertiga 2025 ahora es 40 mm más larga, por lo que la longitud total alcanza 4,435 mm. Este cambio hace que el MPV principal de Suzuki se vea más elegante y proporcional.

El toque deportivo también viene a través del uso de un alerón trasero más largo, combinado con un nuevo diseño en las luces traseras y los paneles laterales traseros.

Leer también: Los autos híbridos de Suzuki fabricados en Indonesia contribuyeron con las ventas más grandes



Al ingresar a la cabina, Suzuki proporciona un aumento significativo en el sector de la seguridad. Todas las variantes ahora están equipadas con seis bolsas de aire estándar, más cinturones de seguridad de tres puntos en todos los asientos.

El reposacabezas o el regreso en el centro del campo de la segunda fila también se ha agregado para apoyar la comodidad y la seguridad de los pasajeros.

Leer también: Todavía se busca suzuki ertiga, pero el modelo XL7 tiene más demanda



El sistema de enfriamiento de aire se rediseña para que sea más efectivo. La ventilación para la segunda fila ahora se coloca en la consola media, mientras que el pasajero de la tercera fila obtiene ventilación de CA separada con su propia regulación de velocidad.

Para no olvidar, el puerto de carga tipo C está disponible en la segunda y tercera fila, para que todos los pasajeros puedan recargar fácilmente los dispositivos electrónicos.

Para asuntos de entretenimiento, Ertiga 2025 todavía se basa en una unidad principal de 7 pulgadas que admite Android Auto y Apple CarPlay. El sonido se está aclarando gracias al sistema de audio premium de Arkamys, lo que hace que el viaje se sienta más agradable.

Suzuki todavía mantiene un motor híbrido inteligente Andal 1.5L K15C con 103 caballos de fuerza y ​​139 nm de torque. Este motor se combina con una opción de transmisión manual de 5 velocidades o 6 velocidades. Además, también hay variantes de GNC que ofrecen una mejor eficiencia de combustible.