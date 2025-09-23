El nuevo SUV Denza se vende pronto, el precio de IDR 800 millones

Beijing, Viva – DenceLa marca premium de BYD, acaba de revelar el último SUV Interior, N8L, que inmediatamente atrajo la atención de los entusiastas automotrices en el país. Subido por el gerente general de Denza Auto, Li Hui, mostró detalles de diseño de lujo y prometedores.

Leer también: El costo de un automóvil eléctrico lo hace dudar, Vifast da un esquema para hacerlo más barato



Citado por Viva Automotive de CarnewschinaEl martes 23 de septiembre de 2025, la preventa se abrirá el 26 de septiembre, por lo que la anticipación ha comenzado a alcanzar su punto máximo.

N8L está dirigido como un SUV grande con una configuración de seis asientos de estilo 2+2+2 -2+2, una posición que acomoda la comodidad para todos los pasajeros. Los asientos de la fila frontal y media ofrecen una variedad de opciones de ajuste, incluidos los respaldos individuales y las opciones de reposapiés en la segunda fila. La tercera fila puede ser más compacta, pero aún estará equipada con características de calefacción, como modelos más premium.

Leer también: Wuling Electric Car se convierte en Flota Post Indonesia



La comodidad es una de las fuertes ventas de N8L. Características como la pantalla de control detrás, cortinas de ventana manuales, incluso mini refrigeradores en la cabina se proporcionan para experiencias de manejo que se sienten como autos de clase de lujo.

También se espera que la característica de «gravedad cero» para el asiento del pasajero delantero esté presente, inspirándose en el modelo Denza N9. Todo esto coloca a N8L como una opción fuerte para aquellos que priorizan la comodidad a pequeños detalles.

Leer también: Se retiraron cientos de miles de autos eléctricos de Xiaomi.



El diseño interior juega con elementos futuristas y de simetría. El tablero es simétrico, con paneles de instrumentos digitales completos, pantallas de entretenimiento para pasajeros y la gran pantalla central de los modelos flotantes. El palo de los dientes se coloca en la columna de dirección, el volante utiliza el diseño de dos barras y muchos salones de almacenamiento ocultos que mantienen la estética limpia.

En el exterior, Denza N8L sigue constantemente el lenguaje de diseño distintivo de esta marca. Las luces durante el día están dispuestas verticalmente, la rejilla delantera del trapezoide con entrada de aire activo, y la manija de la puerta oculta se suma a la impresión de dormir. El lado enfatiza el efecto del techo que flota a través de los pilares de B, C y D que se dan negro, mientras que la parte posterior usa el diseño de la lámpara con el elemento del trapezoide.

Además, las opciones de personalización son más interesantes. Hay dos colores de pintura en un solo cuerpo (dos tonos), llantas de aleación semicerradas y pinza de freno con diferentes opciones de color. Esta combinación no es solo una cuestión de estética, sino que también aumenta el atractivo visual para los consumidores que desean ser diferentes. Especialmente en el mercado de SUV premium cada vez más competitivo.

Las dimensiones N8L son bastante impresionantes: 5,200 mm de largo, 1.999 mm de ancho, 1,820 mm de altura, con una distancia entre ejes de 3.075 mm, lo que indica que este automóvil no es un SUV pequeño. Las variantes con el sistema de drones «Lingyuan» hacen que la altura aumente a alrededor de 1,990 mm, pero la longitud y el ancho permanecen. Estas especificaciones indican que Denza se dirige al espacio en una cabina aliviada sin compromiso.

Desde el lado técnico, el N8L utiliza un sistema enchufable híbrido con un motor turbo de gasolina de 2.0 litros y tres motores eléctricos. El motor de gasolina produce 152 kW, mientras que el motor delantero es de 200 kW y dos motocicletas traseras cada una de hasta 240 kW.

Capacidad de la batería de fosfato de hierro de litio ~ 46.99 kWh permite distancias de electricidad pura alrededor de 170 km (versión estándar) y 160 km (variante de drones) según la certificación oficial. Con respecto al precio, el mercado estima que Denza N8L tendrá un precio entre ¥ 350,000 o equivalente a RP819 millones, hasta ¥ 400,000 alias Rp936 millones.