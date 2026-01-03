El nuevo SUV de Mitsubishi aparece en un adelanto, ¿en qué se parece a un Destinator?

Japón, VIVA – Mitsubishi ha vuelto a calentar el mundo del automóvil con la aparición de un misterioso SUV en el último vídeo corporativo publicado a principios de año. Aunque sólo aparece brevemente en silueta, muchos creen que es una fuerte señal del regreso del SUV insignia de Mitsubishi, que durante mucho tiempo ha sido sinónimo del gran nombre Pajero.

Cotizado VIVA Automotive de AutoblogSábado 3 de enero de 2026, como se sabe, Mitsubishi Montero que en algunos países se conoce como Montero o Shogun, dejó de producirse desde 2021. Sin embargo, su aura y fama de SUV resistente nunca se ha desvanecido.

Debido a esto, la aparición de este teaser llamó inmediatamente la atención de los fanáticos del automóvil. Especialmente, móvil Esto se muestra en un vídeo inspirado en Ralliart, que es un claro recordatorio del ADN de alto rendimiento y el espíritu aventurero de Mitsubishi.

Si se mira con más detalle, el SUV, que todavía está cubierto de camuflaje, parece tener un diseño de carrocería audaz, un capó alto y una cabina cuadrada típica de un verdadero vehículo todoterreno.

El diseño de los faros con DRL verticales combinados con franjas horizontales parece estar en línea con el lenguaje de diseño actual de Mitsubishi. A primera vista, su frontal recuerda al Mitsubishi Destinator, pero sus proporciones parecen más grandes, más altos y más preparados para la aventura.

Varios informes procedentes de Japón dicen que este SUV no utilizará una construcción monocasco como los crossovers en general, sino más bien un chasis con estructura de escalera que ha sido durante mucho tiempo la identidad del verdadero vehículo todoterreno de Mitsubishi.

Según se informa, la plataforma está relacionada con el Mitsubishi Triton y el Pajero Sport, y cuenta con un sistema de tracción en las cuatro ruedas y una dureza distintiva.

Se dice que la producción de este nuevo SUV insignia comenzará en Tailandia a finales de 2026 antes de comercializarse en varios países.

En cuanto al motor, no ha habido confirmación oficial, pero se dice que es muy probable que esté presente una opción turbodiésel, mientras que una variante híbrida también estaría incluida en los planes de Mitsubishi siguiendo la tendencia mundial de electrificación.

Mitsubishi dijo que se revelaría información más completa en los próximos seis meses. Si nos fijamos en el impulso, no es imposible que este modelo se presente más claramente antes del Salón del Automóvil de Tokio de 2026.

Por ahora, este breve adelanto es una señal suficiente de que el icónico SUV de Mitsubishi está listo para regresar, y los fanáticos ciertamente esperan que el legendario nombre «Pajero» vuelva a aparecer en el mercado.