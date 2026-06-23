El nuevo SUV de DFSK utiliza PHEV y puede recorrer 1.400 km

Yakarta, VIVA – Aunque hace mucho tiempo que no se sabe nada de ellos, DFSK todavía demuestra que siguen comercializando activamente vehículos en Indonesia. Más recientemente, el fabricante de automóviles chino está incorporando la tecnología de vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) a través de su nuevo SUV que se lanzará en un futuro próximo.

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En medio de la creciente oferta de vehículos electrificados en el mercado nacional, la tecnología PHEV se está convirtiendo en una alternativa que muchos fabricantes están empezando a ofrecer. Este sistema combina un motor eléctrico y un motor de gasolina para que el vehículo pueda seguir utilizándose en viajes largos sin depender completamente de las instalaciones de carga.

Esta tecnología se está aplicando ahora al DFSK E5 Plus, que será el primer modelo PHEV de DFSK en Indonesia. Este automóvil está disponible en el segmento SUV con una configuración para seis pasajeros y asientos tipo capitán en la segunda fila, y está equipado con una batería de 25 kWh de capacidad y se dice que puede recorrer una distancia de hasta 140 kilómetros en modo puramente eléctrico.

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Según los datos presentados por la compañía, una batería con una capacidad de 25 kWh permite al E5 Plus recorrer hasta 140 kilómetros utilizando energía totalmente eléctrica. Esta capacidad se puede utilizar para las necesidades de movilidad diaria sin tener que encender siempre el motor de gasolina.

Cuando la energía de la batería comience a disminuir, el sistema híbrido funcionará para mantener el vehículo en funcionamiento. Se afirma que la combinación del motor eléctrico y el motor de gasolina produce un kilometraje combinado de hasta 1.400 kilómetros según los estándares de prueba NEDC.

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El director del centro de ventas de automóviles de PT Sokonindo, Cing Hok Rifin, dijo que el DFSK E5 Plus utiliza el sistema de energía inteligente DE-i, que está diseñado para combinar eficiencia energética y rendimiento del vehículo.

«Con el apoyo del sistema DE-i Smart Power y una batería PHEV de alta capacidad, este modelo proporciona una eficiencia óptima manteniendo el rendimiento y la comodidad de conducción en diversas condiciones», dijo, citado por VIVA Otomotif el martes 23 de junio de 2026.

Además de contar con un sistema de electrificación, el SUV también está equipado con una serie de características orientadas al uso familiar. DFSK dijo que el E5 Plus vendrá con varias tecnologías de comodidad y seguridad que se anunciarán con más detalle en el lanzamiento oficial.

Antes de su lanzamiento, PT Sokonindo Automobile abrió un período de reserva previa para el DFSK E5 Plus del 23 de junio al 28 de julio de 2026. Los consumidores pueden realizar pedidos iniciales con una tarifa de reserva de 5.000 IDR.