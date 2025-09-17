El nuevo Supercar Byd es más vasto que la versión anterior

Beijing, Viva – Byd nuevamente sorprendió al mundo automotriz al lanzar su videos teaser de segunda generación, Yangwang U9 02. Se confirma que este automóvil tiene más de 3.000 caballos de fuerza. El reclamo lo hizo doblar como el auto eléctrico más grande del mundo de hoy.

En un breve video compartido, visto Viva Automotive Miércoles 17 de septiembre de 2025, se vio un prototipo U9 02 saliendo del garaje de prueba. Aunque no se han publicado la forma detallada y las especificaciones completas, la presencia de este automóvil indica la gravedad de BYD para dominar el segmento de hipercares eléctricos. Este nuevo modelo se conoce como una continuación del éxito de la primera generación U9.

U9 logró registrar un logro fenomenal al romper el récord de la velocidad de los vehículos eléctricos globales. En agosto, el automóvil rompió la velocidad de 472.41 km/hora en la pista de prueba. Este logro lo convierte en el automóvil eléctrico más rápido con el estado listo para la producción.

El éxito fue respaldado por cinco tecnologías centrales desarrolladas específicamente por BYD. Uno de ellos es el debut de la primera plataforma de electricidad de 1.200V en el mundo que se produjo en masa. Este sistema permite que los motores eléctricos funcionen de manera más eficiente y estable en condiciones extremas.

Además, la plataforma E4 o Yi Sifang también es el principal principal. Esta tecnología lleva cuatro motores eléctricos de alta potencia con una ronda de hasta 30,000 rpm. La potencia total producida alcanza 2,220 kW o equivalente a 3,019 hp.

Con este rendimiento, la relación de energía con el peso de U9 penetra 1,217 hp por tonelada. Esta figura está mucho más allá del hipercar convencional, incluido el absoluto Jesko Koenigsegg. La ventaja hace que el U9 pueda acelerar y ponerse estable incluso a la velocidad récord.

La estabilidad del vehículo se refuerza nuevamente con el sistema inteligente de DISUS-X. Esta tecnología puede ajustar la posición del cuerpo en tiempo real para que el agarre de las ruedas permanezca máximo. El soporte de neumáticos semi-holicias de fabricación local que tiene hasta 500 km/h está garantizando cada vez más una tracción óptima.

Anteriormente, U9 también hizo otro récord con 391.94 km/h en octubre de 2024. No solo eso, este automóvil logró registrar 7 minutos 17 segundos en Nürburgring en noviembre de 2024

Ahora, el enfoque público está recurriendo a U9 02, que se encuentra en la etapa inicial de las pruebas. Aunque las especificaciones detalladas todavía se mantienen en secreto, BYD da una fuerte señal de que esta segunda generación excederá el logro de su predecesor.