El nuevo spin-off de ABC es una emoción absurda

Alerta de spoiler: Esta reseña contiene spoilers del estreno de la serie de “9-1-1: Nashville.”

Tras la impactante cancelación de “9-1-1: Lone Star” y la muerte de Robert “Bobby” Nash (Peter Krause) en el “9-1-1” original, ryan murphyBrad Falchuk y Tim Minear ahora están ampliando su serie de socorristas con un nuevo spin-off, “9-1-1: Nashville”. Al igual que su predecesor, el programa sigue a un grupo variopinto de bomberos, paramédicos y policías mientras atienden emergencias y navegan por las luchas y triunfos de sus eclécticas vidas personales. Al igual que las versiones anteriores, “9-1-1: Nashville” comienza en un torbellino de caos y crisis, lo que demuestra que, a pesar de estar ambientada en una nueva ubicación y contar con un elenco completamente nuevo, el público puede esperar el mismo tipo de drama delicioso.

“9-1-1: Nashville” comienza en un festival de música. Los fanáticos vestidos con ropa occidental se agolpan ansiosamente alrededor del escenario cuando comienza el acto principal. Una productora está inquieta por la pirotecnia en torno a los fuertes vientos, pero todo parece ir bien, hasta que nota un tornado de fondo. Casi tan repentinamente como aparece el torbellino, toda la plataforma se derrumba en una furia de llamas y caos.

Por muy intensa que sea esta apertura, el núcleo de la serie gira en torno al Capitán Don Hart (Chris O’Donnell), un jefe de bomberos que comparte su amor por los bomberos y la monta de toros con su hijo, el teniente Ryan Hart (Michael Provost). Completando la estación de bomberos 113 están Taylor Thompson (Hailey Kilgore), cuyos verdaderos amores son cantar y escribir canciones, y Roxie Alba (Juani Feliz), una médica obsesionada con la adrenalina que ahora trabaja como paramédico. Todos los casos de locura en Nashville llegan a través de la operadora del 911 Cammie Raleigh (Kimberly Williams-Paisley), quien también tiene un gran interés en la música.

Hay muchos desastres en el piloto. Además del escenario explosivo del festival, hay un accidente de despedida de soltera borracha, además de un momento asombroso del niño con el globo rojo que involucra a una niña y una cometa. Pero el núcleo del nuevo programa es una fractura significativa en la familia Hart. Un secreto largamente guardado sale a la luz, lo que inquieta a Ryan y altera su estrecho vínculo con Don. En un momento del episodio, Ryan incluso bromea con su padre y su madre, Bythe (Jessica Capshaw), diciendo: «Es un milagro que no esté en terapia». Este no será el caso por mucho tiempo. Además del nuevo drama familiar, Ryan y su esposa, la doctora de urgencias, Samantha (MacKenzie Porter), no se llevan exactamente bien. (De hecho, ella ni siquiera aparece en el piloto).

Otros personajes intrigantes incluyen a Dixie Bennings (LeAnn Rimes), una ex cantante amargada decidida a utilizar a su hijo, Blue (Hunter McVey), para vengarse de su antiguo amante. Si bien la narrativa central del programa no es exactamente innovadora, las emergencias exageradas, intensas y de ritmo rápido, junto con los atractivos giros de la trama, sin duda atraerán al público. Este nuevo capítulo ambientado en Tennessee comienza a funcionar y ciertamente se desarrollará y evolucionará de maneras inesperadas.

Más que nada, incluso en medio de las tonterías y los absurdos de las emergencias médicas, los momentos de bienestar del programa, que involucran a personas que se salvan y otros que trabajan juntos, representan una humanidad profunda. Por muy ficticios que sean, estos momentos edificantes actualmente no aparecen en nuestro ciclo de noticias de la vida real. A pesar de las cualidades más jabonosas de “9-1-1: Nashville”, este elemento en particular, junto con suspenso bastante emocionantes, es la razón por la cual los espectadores de “9-1-1” han apoyado la franquicia durante casi una década.

En general, “9-1-1: Nashville” ofrece exactamente lo que los fanáticos de la franquicia buscan, pero con un poco de estilo country y algunos personajes nuevos y atractivos. Si bien pueden estar decepcionados de que el Capitán Owen Strand (Rob Lowe) ya no aparezca en sus pantallas semanalmente, si se les da la oportunidad, el elenco de “Nashville” parece más que capaz de llenar el vacío. Será interesante ver con qué tipo de crisis inimaginables (y francamente increíbles) se enfrentará esta nueva serie.

“9-1-1: Nashville” se estrenó el 9 de octubre en ABC y los nuevos episodios se transmiten semanalmente los jueves.