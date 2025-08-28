El nuevo regente debe llevarse a cabo en el campamento del ejército, no en un hotel de cinco estrellas

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dijo, entrenamiento para el regente nuevo no debe hacerse en un hotel de cinco estras, sino en el campamento soldado Para formar un fuerte liderazgo mental.

«Tártaro los regentes en el campamento del ejército. Si es necesario, no se encuentre en un hotel de cinco estrellas», dijo mientras ofrecía instrucciones en el evento APKASI Autonomy Expo 2025, Tenggerang el jueves.

El Jefe de Estado dijo que alrededor del 80 por ciento de los regentes en Indonesia todavía son nuevos, por lo que necesitan aprender rápidamente para administrar las ruedas del gobierno.

Presidente Prabowo Subianto Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

También ordenó que los regentes no duden en pedir ayuda o dirección del gobierno central, incluido el Ministro del Interior para abordar problemas en la comunidad.

Está dispuesto a asignar un presupuesto gubernamental para ayudar a realizar el programa regional de capacitación principal.

En la misma ocasión, el Ministro del Interior, Tito Karnavian, informó que alrededor del 80 por ciento de los jefes regionales de las últimas elecciones locales eran caras nuevas sin experiencia en liderazgo, por lo que se consideraba que necesitaban dirección directa del presidente Prabowo Subianto.

Del total de 548 jefes regionales que se han inaugurado hasta febrero de 2025, solo el 20 por ciento tiene experiencia en el cargo a nivel ejecutivo regional. (Hormiga)

