El nuevo presidente de las AMPAS, Lynette Howell Taylor, habla de todo lo relacionado con los Oscar

Lynette Howell Taylor Sabe cómo hacer las cosas.

Ella ha producido todo, desde películas de acción («The Contador») hasta Indies («Half Nelson») hasta el debut en la pantalla grande de Lady Gaga («A Star Is Born»), todo mientras se trata de egos de estrella de cine, presupuestos implacables y castigos a los horarios de tiro. Ahora, Howell Taylor, de 46 años, necesitará recurrir a todas esas habilidades mientras enfrenta su desafío más desalentador hasta ahora. Como el recién elegido presidente de la Academia de Artes y Ciencias de Pine de Motion, Howell Taylor tendrá que encontrar una manera de mantener relevantes a los Oscar incluso cuando el negocio de la película que celebra ha disminuido en popularidad.

Afortunadamente, Howell Taylor no necesitará mucho entrenamiento en el trabajo. Ella produjo la transmisión de los Oscar 2020 (aterrizando una nominación al Emmy en el proceso), sirvió en varios comités de la academia y fue jefe de la Junta de Gobernadores Branch, que representa a los productores.

En su primera entrevista desde que fue nombrado Presidente por unanimidad el verano pasado, Howell Taylor señala que las calificaciones para el programa del año pasado (ligeramente) y dice que está emocionada de que Conan O’Brien regrese para organizar el 98 ° Oscar después de ser un ensayado bien recibido 2025. Pero incluso Howell Taylor reconoce que la ceremonia, qué aires En ABC, tendrá que cambiar la forma en que llega a los fanáticos que han huido de televisión transmitida para transmitir.

«Es un mundo nuevo y valiente en términos de cómo las personas están consumiendo el programa», dice ella. «Eso continuará evolucionando».

Howell Taylor habla sobre su visión sobre cómo revitalizar los Oscar, el compromiso de la organización de apoyar la experiencia teatral y la membresía ampliada que le ha dado a la academia una perspectiva más global.

Como alguien que produjo la transmisión de los Oscar en 2020, ¿cuánto de su enfoque como presidente de la academia estará en el programa?

Es una gran parte de la presidencia, y es un papel con el que ya estoy familiarizado. Estoy trayendo muchas lecciones de mi tiempo produciendo el espectáculo. Durante el tiempo que pasé con el presidente de la academia [David Rubin] y CEO [Dawn Hudson]Sentí que había una oportunidad perdida para involucrar a los miembros de la junta en cómo era el programa. Hay tanta creatividad increíble en el tablero y en la membresía, así que creé estas sesiones de lluvia de ideas. Escuchamos sus ideas y minamos el increíble talento que existe allí. Creo que has visto el impacto en los últimos tres años de la transmisión. Los Oscar ganaron un Emmy por primera vez en 35 años.

¿Qué tan difícil es elegir un anfitrión para los Oscar? Durante un tiempo parecía que nadie quería el concierto, y había todos esos años sin un anfitrión.

Tuvimos mucha suerte de tener a Jimmy Kimmel durante dos años, y luego Conan O’Brien. Vinieron con un entusiasmo increíble. Hoy, es un concierto que la gente está emocionada de tomar. No estamos en un período en el que la gente no quiere hacer esto. Nuestro enfoque es celebrar películas, y Conan regresará para celebrar un año increíble en el cine. Y las calificaciones están arriba.

Ellos son arriba. ¿Crees que alguna vez volveremos a un lugar donde los Oscar están obteniendo 40 millones de espectadores?

Siempre habrá un aspecto lineal de la televisión, pero la cantidad de compromiso del programa y las películas y nuestros nominados obtienen [on social platforms] – Continuaremos explorando eso. Ya no miro las calificaciones, porque se trata de compromiso.

La academia se acerca a la ceremonia número 100 de los Oscar. ¿Cuáles son las conversaciones que estás teniendo para celebrar ese hito?

Todavía las primeras etapas. Nos estamos centrando en la tarea en cuestión, que es el show de este año. Queremos asegurarnos de que los próximos dos sean geniales. Es un poco como hacer secuelas para una película. No querrás guardar todas tus buenas ideas para el número 3. El segundo también debe funcionar, y ya ha sido un gran año con algunos de los éxitos de taquilla y películas de terror que hemos visto. Para el 100, tenemos una oportunidad increíble para celebrar la historia y el impacto del cine y nuestra membresía global.

Los Oscar agregarán una nueva categoría este año: logro en el casting. La mejor actuación de acrobacias llegará pronto al show en vivo. La gente se queja de que los Oscar son demasiado largos como es. ¿Cómo abordará esto?

El logro en el casting y los premios de acrobacias están atrasados. ¡Ellos son! Este era el momento adecuado. El público va a estar tan entusiasmado con esos dos premios. Estos serán momentos mágicos en el programa.

Usted mencionó la membresía global. La narrativa sobre la votación de Oscar en los últimos años es que el bloque internacional, que ha aumentado en tamaño, se está convirtiendo en una fuerza sigilosa para determinar los ganadores. ¿Eso es cierto?

Bueno, el 21% de los miembros de la academia son de países o territorios fuera de los EE. UU. Nos estamos convirtiendo intencionalmente en una organización global, y eso se reflejará en la forma en que vota la organización.

¿Cómo esperas dejar tu sello en la academia?

Ayer pensé en el Museo de la Academia. Perdí mi casa en el fuego de Palisades. Tuve recuerdos cinematográficos de 25 años de hacer películas. El ukelele original [that Ryan Gosling plays] En «Blue Valentine» estaba en mi estantería. Tenía una pintura de Margaret Keane de «Big Eyes» de Tim Burton, partitura firmada de «A Star Is Born», artefactos de películas únicos que nunca volveré. Era mi propio museo. Pero, ¿qué tan bueno habría sido si lo hubiera donado al Museo de la Academia en primer lugar?

Dado lo que he pasado este año, me encantaría alentar a las personas a donar sus artefactos. Todavía pueden venir a mirarlos o pedirlos prestados, pero sabrán que están en algún lugar seguro. Además, apoyar la experiencia teatral es algo que hemos estado discutiendo activamente: pensar en cómo usamos nuestra marca y nuestra plataforma para mejorar la experiencia cinematográfica para los amantes del cine de todo el mundo.

Informamos en mayo que un número significativo de propietarios de cine está presionando para convertirse en miembros de la academia. ¿Es eso algo que apoyas?

Esa es una conversación realmente importante. Tenemos que interactuar con los expositores y ver cómo podemos evolucionar juntos. Esto se reducirá a la junta y la membresía, porque tenemos que cumplir con un proceso democrático. Pero ese trabajo es esencial para encontrar nuevos caminos hacia adelante.

¿Cómo ha cambiado la academia su carrera y perspectiva sobre el cine?

Es un centro central para todas las disciplinas de la realización de movimientos. El acceso a tantos artistas y ejecutivos diferentes ha sido notable. La academia siempre ha sido excelente en la participación de los miembros y continúa fortaleciéndose. Simplemente conectarse con otros productores en mi rama ha sido excelente, porque los productores tienden a estar aislados. Unirse a la academia fue mi primera experiencia con un grupo de productores que hablaban sobre nuestra profesión y lo que hacemos y cómo la academia puede respaldar eso. Me ha permitido expandir mi mente y escuchar diferentes perspectivas. Ha sido una desventaja maravillosa para mi trabajo diario.