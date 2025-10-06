El nuevo paso de Mario G Klau, sobre el contrato y filtrar la nueva canción Easy Listening

Yakarta, Viva – cantante y creador a, Mario G Klauahora colaborando oficialmente con el sello discográfico de Wecord Evermore Indonesia. Después de firmar el contrato, el cantante de la canción «Don’t Go» inmediatamente pisó el gas. Inmediatamente preparó el lanzamiento del último sencillo que actualmente se encuentra en la etapa final del taller o estabilización.

El equipo Wecord Evermore dio la bienvenida a la colaboración con este nuevo artista. Iman Abdillah, como A&R Wecord Evermore, expresó abiertamente su placer de trabajar con Mario G Klau. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«Estoy muy feliz de poder trabajar con Mario, porque tiene una voz de personaje. Sus canciones también siempre golpean los corazones del oyente, tanto aquellos a quienes cantó y escribió para otros cantantes», dijo Faith en su declaración, citado el lunes 6 de octubre de 2025.

No solo la habilidad musical, Faith también elogió la personalidad de Mario, que se consideraba muy cooperativa.

«Mario, la persona es realmente buena para trabajar junta. Desde el comienzo de la reunión al discutir la posibilidad de cooperación hasta que finalmente la firma del contrato, todo salió bien y la comunicación también fue muy buena», agregó.

Entonces, ¿cuál es la última foto individual de Mario G Klau con Wecord Evermore?

Iman Abdillah reveló que el proceso de cultivo de canciones aún se estaba ejecutando, pero el equipo del sello ya estaba satisfecho con los resultados temporales.

«Para la canción que se está preparando, a pesar de que todavía está en el proceso, hasta ahora estamos bastante contentos con los resultados. Es precisamente Mario quien todavía tiene curiosidad por querer abordar nuevamente, jaja», dijo.

Desafortunadamente, el equipo Wecord Evermore no ha podido divulgar el título exacto de esta canción. Sin embargo, Faith garantiza que esta canción se disfrutará fácilmente.

«El título no se puede mencionar porque aún no hemos solucionado, pero esta canción debería ser fácil escuchar la sección de coro que es realmente realmente bueno», explicó.